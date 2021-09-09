Заключенный напал на сотрудника новомосковской колонии – тот запрещал ему играть в мяч
Кроме этого он еще и обматерил сотрудника.
В Новомосковске 30-летний заключенный исправительной колонии № 6 признан виновным в публичном оскорблении представителя власти и в дезорганизации деятельности колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 1 мая обвиняемый [отбывающий наказание за кражу и изнасилование] играл самодельным мячом. Сотрудник колонии попросил его прекратить игру. В ответ на это обвиняемый ударил сотрудника в предплечье и обматерил.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев колонии строгого режима.
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