Заключенный напал на сотрудника новомосковской колонии – тот запрещал ему играть в мяч

Кроме этого он еще и обматерил сотрудника.

В Новомосковске 30-летний заключенный исправительной колонии № 6 признан виновным в публичном оскорблении представителя власти и в дезорганизации деятельности колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 1 мая обвиняемый [отбывающий наказание за кражу и изнасилование] играл самодельным мячом. Сотрудник колонии попросил его прекратить игру. В ответ на это обвиняемый ударил сотрудника в предплечье и обматерил.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев колонии строгого режима.