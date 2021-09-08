Убрать посильно: тулячки собрали мусор на берегу Тулицы

«Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай» – такого правила придерживались тулячки Татьяна Моторина и Александра Мальникова, когда решили не ждать какого-то особого повода для уборки на берегах Тулицы у Баташевского сада.

Татьяна на своей странице разместила пост с обращением к друзьям поддержать идею и 5 сентября прийти собрать мусор, накопившийся за лето.

Желающих не нашлось – все знакомые, которые комментировали запись, поддерживали предложение, но сообщали, что, к сожалению, заняты. Малочисленный состав не стал поводом для отказа от планов. В 11.00 в воскресенье Татьяна и Александра вместе со своими детьми пришли к перекатам на Тулице у Баташевского сада – недалеко от корпуса больницы № 13. С собой взяли перчатки и мешки для мусора.

Тулячки рассказали, что живут рядом и часто приходят гулять с детьми в Баташевский сад и вдоль реки. По их словам, в прошлые годы там было относительно чисто, а в этом году лето, видно, было жаркое, и отдыхающие оставили после себя много мусора. Это помимо того, что само состояние Тулицы вызывает опасение. Именно там недалеко находится труба, откуда стекают в реку нечистоты. Но если остановить загрязнение реки рядовым жителям сложно, то убрать мусор на берегу по силам каждому. Именно поэтому Татьяна и Александра решили сделать то, что могут.

– Думали, наберем от силы мешок, а набрали пять больших и много маленьких. Не ожидали. Не всё продумали. Дети нам помогали. После – тщательно обработали руки, а дома постирали одежду, – рассказала Татьяна на своей странице по окончании уборки. – Но там есть еще много чего убирать, так что мы с силами соберемся и, думаю, еще придем.