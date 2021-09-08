В Туле девушку-колясочницу не пустили в два автобуса

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В редакцию Myslo обратился туляк Руслан Олейник. По его словам, накануне вечером он и его девушка – инвалид-колясочник попали в совершенно дикую ситуацию. Водители двух следующих один за другим автобусов № 18 (у207сх 71Rus и у190сх 71Rus) отказались пустить молодых людей в салон.

«Когда первый подъехал, он открыл среднюю дверь, но не выдвинул пандус. Автобус стоял далеко от бордюра, и поэтому попасть в него с коляской мы не могли. Я подошел к кабине — водитель в тот момент разговаривал по телефону. Он сказал, чтобы выдвинуть пандус, ему якобы нужно выгонять других пассажиров. Потом оскорбил нас и начал движение с открытой дверью, хотя у меня одна нога была на подножке автобуса, а второй я стоял на асфальте…» — рассказывает Руслан.

Второй автобус шел следом. По словам Руслана, водитель открыл только переднюю дверь (там нет пандуса. — Прим. авт.) и уехал, не впустив часть других людей в салон, а также никого не выпустив наружу.

«Так получилось, что во втором автобусе ехали мои знакомые. Они рассказали, что люди в салоне начали возмущаться, но водитель заявил, что опаздывает из-за пробок, и добавил: «Их же всё равно кто-то подберет». На улице было 8 градусов! Моя девушка, инвалид-колясочник, очень замерзла. Нам пришлось вызывать и ждать такси. Как вы считаете, это нормально? Разве общественный транспорт так может поступать?» — возмущен Руслан.

P.S. Контакты Руслана есть в редакции. Мы готовы их предоставить МКП «Тулгорэлектротранс», или проверяющим органам.