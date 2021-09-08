новости
новости
Регистрация
В Туле девушку-колясочницу не пустили в два автобуса
Фото предоставлены героями публикации.

В Туле девушку-колясочницу не пустили в два автобуса

Один из водителей «оправдался», что из-за пробок опаздывает на 50 минут.

В редакцию Myslo обратился туляк Руслан Олейник. По его словам, накануне вечером он и его девушка – инвалид-колясочник попали в совершенно дикую ситуацию. Водители двух следующих один за другим автобусов № 18 (у207сх 71Rus и у190сх 71Rus) отказались пустить молодых людей в салон.
 
«Когда первый подъехал, он открыл среднюю дверь, но не выдвинул пандус. Автобус стоял далеко от бордюра, и поэтому попасть в него с коляской мы не могли. Я подошел к кабине — водитель в тот момент разговаривал по телефону. Он сказал, чтобы выдвинуть пандус, ему якобы нужно выгонять других пассажиров. Потом оскорбил нас и начал движение с открытой дверью, хотя у меня одна нога была на подножке автобуса, а второй я стоял на асфальте…» — рассказывает Руслан.
 
 
Второй автобус шел следом. По словам Руслана, водитель открыл только переднюю дверь (там нет пандуса. — Прим. авт.) и уехал, не впустив часть других людей в салон, а также никого не выпустив наружу.
 
«Так получилось, что во втором автобусе ехали мои знакомые. Они рассказали, что люди в салоне начали возмущаться, но водитель заявил, что опаздывает из-за пробок, и добавил: «Их же всё равно кто-то подберет». На улице было 8 градусов! Моя девушка, инвалид-колясочник, очень замерзла. Нам пришлось вызывать и ждать такси. Как вы считаете, это нормально? Разве общественный транспорт так может поступать?» — возмущен Руслан.
 
P.S. Контакты Руслана есть в редакции. Мы готовы их предоставить МКП «Тулгорэлектротранс», или проверяющим органам.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:34 +14
Другие статьи по темам
Событие
конфликтконфликт в транспорте
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Тульской области Константин Захарян
Скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Тульской области Константин Захарян
Убрать посильно: тулячки собрали мусор на берегу Тулицы
Убрать посильно: тулячки собрали мусор на берегу Тулицы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.