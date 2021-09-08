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Обиделся и выгнал всех из салона: в Туле после конфликта уволили водителя маршрутки
Кадр из видео.

Обиделся и выгнал всех из салона: в Туле после конфликта уволили водителя маршрутки

«В сфере услуг нужно быть посдержаннее», – заявил Myslo перевозчик.

Водитель тульской маршрутки № 64 уволен после конфликта с пассажирами. Об этом Myslo рассказал представитель перевозчика ООО «АТП ГРИФ». 

Напомним, в соцсетях появилось видео с неоднозначной ситуацией в маршрутке. По словам автора ролика, она попросила водителя поднять повыше руку с терминалом для безналичной оплаты проезда.

– Мне с аппаратом в салон сюда прийти? — возмутился водитель маршрутки.
 
Несмотря на возражения других пассажиров, мужчина отказался ехать дальше и велел всем выйти из салона, вернув всем деньги за проезд.
 
По словам перевозчика, водитель работал в компании несколько лет, но такой серьезный конфликт случился впервые.
 
– В сфере услуг нужно быть посдержаннее. Тем более не заходить в салон и устраивать непонятное шоу, – прокомментировал ситуацию представитель перевозчика в разговоре с корреспондентом Myslo.
 
Собственно, вот видео конфликта:
 

 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:50 +10
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