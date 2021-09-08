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Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь

Задействовано более 200 человек и 40 единиц техники.

Тульские спасатели начали готовиться к паводку в 2022 году. Киреевскому району уделено особое внимание, эту территорию регулярно затапливает во время половодья. 

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области развернули полевой лагерь в районе села Дедилово. Он включает в себя помещения для отдыха и сна, приготовления и приема пищи, оказания медицинской помощи и сушки одежды.

Весь день спасатели с помощью специализированной техники и бензопил расчищают берег и русло реки от деревьев и мусора.

– Данное мероприятие направлено на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод на территории Киреевского района в 2022 году, минимизацию риска подтопления муниципального образования Дедиловское, а также совершенствование вопросов взаимодействия органов территориальной подсистемы РСЧС Тульской области в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. Привлечено более 200 человек и более 40 единиц техники, – отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области (по гражданской обороне и защите населения) – начальник управления гражданской обороны и защиты населения полковник Борис Шовкун.
 

Галерея
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 1
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 2
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 3
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 4
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 5
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 6
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 7
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 8
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 9
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 10
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 11
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 12
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 13
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 14
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 15
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 16
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 17
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 18
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 19
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 20
Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь, Фото: 21
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:10 +2
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