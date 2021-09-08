Тульские спасатели развернули полевой лагерь для расчистки русла реки Шиворонь

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели начали готовиться к паводку в 2022 году. Киреевскому району уделено особое внимание, эту территорию регулярно затапливает во время половодья.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области развернули полевой лагерь в районе села Дедилово. Он включает в себя помещения для отдыха и сна, приготовления и приема пищи, оказания медицинской помощи и сушки одежды.

Весь день спасатели с помощью специализированной техники и бензопил расчищают берег и русло реки от деревьев и мусора.

– Данное мероприятие направлено на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод на территории Киреевского района в 2022 году, минимизацию риска подтопления муниципального образования Дедиловское, а также совершенствование вопросов взаимодействия органов территориальной подсистемы РСЧС Тульской области в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. Привлечено более 200 человек и более 40 единиц техники, – отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области (по гражданской обороне и защите населения) – начальник управления гражданской обороны и защиты населения полковник Борис Шовкун.