В Тульской области женщина не платила алименты и лишилась свободы

В Одоевском районе ранее судимая 36-летняя женщина признана виновной в неуплате алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что по решению суда обвиняемая обязана была платить алименты на ребенка. При этом она не устроилась на работу самостоятельно и не встала на учет в центр занятости. За период с 7 февраля 2021 года по 11 апреля 2021 года размер задолженности по алиментам составил более 30 000 рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2-х лет колонии-поселения.