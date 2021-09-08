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В Тульской области женщина не платила алименты и лишилась свободы

В Тульской области женщина не платила алименты и лишилась свободы

Ее отправили в колонию-поселение.

В Одоевском районе ранее судимая 36-летняя женщина признана виновной в неуплате алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Судом установлено, что по решению суда обвиняемая обязана была платить алименты на ребенка. При этом она не устроилась на работу самостоятельно и не встала на учет в центр занятости. За период с 7 февраля 2021 года по 11 апреля 2021 года размер задолженности по алиментам составил более 30 000 рублей.
 
Приговором суда ей назначено наказание в виде 2-х лет колонии-поселения. 
 
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сегодня, в 11:31 −4
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алиментыприговор судаОдоевский районпрокуратура Тульской области
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