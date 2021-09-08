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В Туле на проспекте Ленина сбили пешехода

В Туле на проспекте Ленина сбили пешехода

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Утром 8 сентября в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 Мая произошло ДТП: автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 61-летнего пешехода.

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в Ваныкинскую больницу. После оказания медпомощи он отпущен домой.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.

Сергей Стариков
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:07 +5
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