В Туле на проспекте Ленина сбили пешехода

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Утром 8 сентября в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 Мая произошло ДТП: автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 61-летнего пешехода.

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был доставлен в Ваныкинскую больницу. После оказания медпомощи он отпущен домой.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.