Взлетели цены на стройматериалы: в Тульской области ФАС устроит проверки производителей и поставщиков

В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России расширит перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов.

К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы.

– Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе, — сообщается на сайте ФАС.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства антимонопольный комитет примет соответствующие меры.