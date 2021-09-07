новости
новости
Регистрация
Взлетели цены на стройматериалы: в Тульской области ФАС устроит проверки производителей и поставщиков

Взлетели цены на стройматериалы: в Тульской области ФАС устроит проверки производителей и поставщиков

Проверки пройдут по всей России.

В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России расширит перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов.

К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы.

– Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе, — сообщается на сайте ФАС.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства антимонопольный комитет примет соответствующие меры.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:35 −7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ФАСпроверки на рынке стройматериалов
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле обсудили перспективы создания уникального веломаршрута
В Туле обсудили перспективы создания уникального веломаршрута
Николай Воробьев: «Замечательно, что в нашей области столько умных, талантливых, целеустремленных людей»
Николай Воробьев: «Замечательно, что в нашей области столько умных, талантливых, целеустремленных людей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.