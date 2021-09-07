Николай Воробьев: «Замечательно, что в нашей области столько умных, талантливых, целеустремленных людей»

– Идея премии родилась на такой же вот встрече депутатов, ученых, преподавателей, сотрудников ведущих промышленных предприятий. Это был традиционный прием в областной Думе, посвященный Дню российской науки, Году науки и технологий, объявленному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И вот сегодня поздравления получают те, кто прошел строгий конкурсный отбор. Уверен, что выбор был непростым, ведь заявок было много, много профессиональных, уникальных, интересных работ. И это замечательно, что в нашей области столько умных, талантливых, целеустремленных людей.

Премия присуждалась в трех номинациях – «Молодые ученые», «Молодые специалисты» и «Преподаватели». Организаторы – благотворительный фонд «Территория добрых дел» и фракция «Единая Россия» регионального парламента.

– От имени организаторов хочу поблагодарить всех участников: и номинантов, и тех, кто делегировал своих кандидатов, и тех, кто участвовал в отборе заявок, наших уважаемых экспертов, – сказала председатель комитета Думы по экономической политике и финансам, заместитель руководителя думской фракции «Единой России» Галина Алешина. – Отбор и правда, был сложным. Мы увидели, какой колоссальный труд проделан и молодыми учеными, и молодыми специалистами предприятий и, конечно, учителями, с которых, зачастую, начинается путь молодого человека в науку.

Именно педагогов в первую очередь поблагодарила и депутат облдумы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Она напомнила, что развитие науки и образования, поддержка молодых исследователей – важная часть программы развития области, инициированной губернатором Алексеем Дюминым.

– Искренне благодарна тем преподавателям, которые выявляют талантливую молодежь, занимаются воспитанием юного поколения. Очень важная номинация. Спасибо и вам, молодые специалисты и ученые, за неравнодушную жизненную позицию, за стремление постоянно открывать что-то новое. В добрый путь! Вы наше будущее, вы будущее России! – обратилась к участникам Екатерина Толстая.

И будущее это не за горами. Например, разработки научного сотрудника управления научно-исследовательских работ, старшего преподавателя кафедры информационной безопасности Тульского государственного университета Инессы Грачевой – алгоритмы обработки изображений – актуальны во многих сферах жизни.

– В условиях плохой видимости, тумана, для камер дорожного видеонаблюдения объекты часто бывают скрыты, и мы не можем разглядеть детали, а мой алгоритм позволяет удалить туман с изображения, – рассказывает ученый. – Также занимаюсь обработкой медицинских изображений, полученных с аппаратов КТ, МРТ, УЗИ. Там тоже есть разные нюансы, детали, которые нужно удалить для повышения четкости изображения и более точной постановки диагноза врачом.

По мнению Инессы, для молодых ученых важно не только признание общества, когда разработки внедряются в жизнь и обычные люди пользуются ими, но и признание в вузе, регионе, городе, поддержка органов государственной власти.

– Такие конкурсы мотивируют нас на реализацию новых проектов, – считает аспирант кафедры биологии и технологий живых систем Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Анастасия Глазунова. – Поздравляю коллег и желаю дальнейших успехов, чтобы наши труды были оценены и стали трамплином для достойного развития региона и процветания страны.

За высокую оценку работы поблагодарил организаторов один из лауреатов в номинации «Молодые специалисты», инженер-электроник ОАО «Щекиноазот» Андрей Григоров. По его словам, присуждение премии для него – подтверждение правильно выбранного пути развития в профессиональном плане.

– Когда знакомилась с положением о премии предположила, что, наверное, участникам предложат представить образ учителя будущего модератора, тьютора роботизированной модели. Но основным критерием оценки труда преподавателя здесь являются достижения его учеников в научно-исследовательской, олимпиадной деятельности. То есть то, к чему стремится сегодня любой учитель, чтобы реализовать таланты своих воспитанников, дать им возможность раскрыться. Поэтому считаю, что такой конкурс важен для повышения престижа учительской профессии, – поделилась своим мнением учитель русского языка и литературы гимназии №13 Новомосковска Елена Зудова.

Преподаватель Донского политехнического колледжа Артем Харихонов в свое время предпочел работу учителя карьере в медицине. Закончил медвуз, но работает педагогом, о чем, по его словам, ни на секунду не пожалел. Увлеченно рассказывает о созданном в колледже студенческом научном обществе, которое активно занимаемся мониторингом качества окружающей среды, био-, зоо- и фитоиндикацией. Достижения юных дончан были отмечены региональным министерством природных ресурсов и экологии, а данные использовались при создании экологической карты.

Самое прекрасное для педагога – видеть радость в глаза учеников, говорит Артем. Он считает своей задачей научить ребят строить свою жизненную, профессиональную траекторию, дать им возможность реализовать свой потенциал в самых разных проектах, в том числе научных, заложить основу роста будущего специалиста.

Премия «Идеи для будущего» в этом году проводилась впервые, но организаторы уже приняли решение сделать ее традиционной и даже расширить количество номинаций.