В Туле обсудили перспективы создания уникального веломаршрута

Во вторник, 7 сентября, прошло заседание рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры Тульской области. Это перспективное направление и входящий в него проект по созданию туристических велохайвеев в Туле и Новомосковске по поручению губернатора Алексея Дюмина взяло в детальную проработку региональное отделение «Единой России».

Вместе с экспертами, представителями профильных органов исполнительной власти, депутатским корпусом, архитекторами, спортсменами, дорожниками и общественниками сформирована команда для обсуждения и решения всех необходимых вопросов реализации проекта – от концепции до проектно-сметной документации. И сегодня рабочая группа под председательством руководителя фракции «Единой России» в областной Думе Александра Рема собралась, чтобы рассмотреть получившийся вариант концепции веломаршрута «Тула – Ясная Поляна».

Приветствуя собравшихся, председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев, в частности, отметил:

– Проект, который мы обсуждаем, еще совсем недавно был мечтой многих поколений туляков – связать маршрутом город-герой и «жемчужину» нашей области, «Ясную Поляну». А уже сегодня этот масштабный проект находится в стадии реализации, он поддержан Губернатором и жителями, идет его разработка. Тульская земля всегда славилась достижениями в велоспорте и любовью к нему, мы гордимся победами наших великих спортсменов, и многие люди отдают предпочтение велосипеду как транспортному средству, занимаются этим видом спорта на любительском уровне, приобщают к нему детей и внуков. Создание уникальных тематических веломаршрутов будет способствовать развитию туристического потенциала Тульской области. Посещать наш регион становится модно, и я уверен, что новый проект не просто состоится, а будет очень любим всеми, кто живет на Тульской земле и приезжает к нам в гости.

Заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции «Единой России» Александр Рем:

– Предложение по развитию велоинфраструктуры и конкретно двух трасс «Лев Толстой» в Туле и «Дон» в Новомосковске получило наибольшее количество голосов жителей области в рамках обсуждения новой пятилетней Программы развития, представленной Губернатором области. Например, создание веломаршрута, соединяющего Тульский кремль и музей-усадьбу «Ясная Поляна», поддержали около семи тысяч человек.

– «Ясная Поляна», безусловно, поддерживает этот проект, – отметила директор музея-усадьбы, депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая. – По территории заповедника проходят велоэкскурсии, и они очень нравятся нашим посетителям, пользуются популярностью. И создание нового веломаршрута позволит нам расширить наши возможности.

Концепцию проекта представил генеральный директор архитектурной мастерской «Хороший город» Сергей Бортулев. Предполагается, что маршрут протяженностью 18 километров проляжет от исторического центра города оружейников до усадьбы Льва Толстого – это займет примерно 1,5-2 часа велопути. Проект соединит общественные пространства, парки, музеи, вузы и студенческие общежития Тулы. Этот уникальный для России проект будет способствовать не только увеличению числа велосипедистов и снижению нагрузки на трафик автодорог, но и откроет новые перспективы для развития городских пространств и местных сообществ, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Появятся новые объекты инфраструктуры: велопаркинг, велопрокат, велокафе.

Помимо туристической «изюминки» и создания собственно трассы, проект позволит улучшить инфраструктуру за счет создания сопутствующих элементов городской среды: пешеходных дорожек, освещения маршрута в темное время суток, комплексного благоустройства. Маршрут включает четыре этапа: центр Тулы, ул. Советская – Педуниверситет, Педуниверситет - Малиновая Засека и Малиновая Засека - Ясная Поляна. Кроме этого, проект предусматривает озеленение – в частности, создание Аллеи велосипедистов с высадкой 100 деревьев.

Кроме основной идеи – связать Тульский кремль и Ясную Поляну – проект решает важные задачи, которые повлияют в целом на развитие города. Веломаршрут улучшит транспортную связь между крупными жилыми массивами и местами работы и отдыха горожан – создаст туристический путь, который может выступить одной из идей выходного дня для жителей и гостей города. К тому же, развитие движения в этом направлении будет способствовать созданию новых точек притяжения.

На заседании рабочей группы ее представители подробно ознакомились с трассировкой, детализацией всех участков маршрута. В обсуждении перспектив проекта приняли участие первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина, Почетный гражданин Тульской области, чемпионка мира по велоспорту Тамара Пильщикова, председатель Федерации велоспорта Тульской области Валерий Гриньковский и другие. Во время дискуссии также прозвучали интересные исторические факты, связанные с тульским велоспортом и именем великого писателя.

Первое упоминание о езде Толстого на велосипеде найдено в письме его дочери Татьяны Львовны от 16 апреля 1894 года: «У нас новое увлечение: велосипед. Папа часами учится на нем, ездит и кружит по аллеям в саду... Это велосипед Алексея Маклакова, и завтра мы его отошлем ему, чтобы не сломать, а то, наверное, этим кончится». Лев Толстой любил прокатиться на велосипеде, хотя и освоил это транспортное средство в 67 лет — весной 1895 года.

Московский журнал «Циклист» рассказывал: «На прошлой неделе мы видели его катающимся в манеже в своей традиционной блузке. Искусство владеть велосипедом графу далось очень легко, теперь он ездит совершенно свободно».

– Тульский циклодром был основан 1 сентября 1896 года, – рассказала Екатерина Толстая. – То есть с того события прошло 125 лет. А 14 июля 1987 года Лев Николаевич Толстой был на циклодроме и проехал там круг. А еще известно, что инициаторами создания этого спортивного сооружения были сами туляки, велосипедисты-любители. И то, что сегодня наш новый проект был предложен и поддержан жителями региона, можно назвать важным историческим событием. В добрый путь!