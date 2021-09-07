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8 сентября в Туле на ул. Тимирязева трамваи изменят схему движения
Фото из архива Myslo.

8 сентября в Туле на ул. Тимирязева трамваи изменят схему движения

Будьте внимательны!

8 сентября в Туле из-за опиловки деревьев с 9.00 до 13.00 по ул. Тимирязева на участке от дома № 97 до дома № 99 введут следующие ограничения:

  • запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение трамваев по ул. Тимирязева;
  • движение трамваев маршрутов № 12, 13 будет осуществляться по измененной схеме:

№ м-та

Наименование маршрута

Кол-во,

ед

Схема движения

12

пос. Менделеевский –

ул. Штыковая

5

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

5

Перекопский переулок - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

13

пос. Менделеевский –

ст. «Металлург»

5

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

5

Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:00 −1
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