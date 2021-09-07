8 сентября в Туле на ул. Тимирязева трамваи изменят схему движения
Будьте внимательны!
8 сентября в Туле из-за опиловки деревьев с 9.00 до 13.00 по ул. Тимирязева на участке от дома № 97 до дома № 99 введут следующие ограничения:
- запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение трамваев по ул. Тимирязева;
- движение трамваев маршрутов № 12, 13 будет осуществляться по измененной схеме:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Кол-во,
ед
|
Схема движения
|
12
|
пос. Менделеевский –
ул. Штыковая
|
5
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
5
|
Перекопский переулок - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
13
|
пос. Менделеевский –
ст. «Металлург»
|
5
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
5
|
Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов