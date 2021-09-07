Тульская самбистка завоевала золото на Играх стран СНГ

С 4 по 11 сентября в Казани проходят международные спортивные соревнования — I Игры стран СНГ. Состязания пройдут по следующим видам спорта: бадминтон, баскетбол (3×3), бокс, борьба, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал и художественная гимнастика.

Тульская самбистка Елена Алленова завоевала золото в весовой категории 80 кг. Наша спортсменка одержала стремительную победу — за 15 секунд — в схватке с соперницей из Казахстана.