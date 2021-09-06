Соль, печенье, порошок и инструмент: какие инвестпроекты реализованы в 2021 году в Тульской области

6 сентября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко доложил о реализации региональной инвестиционной политики.

Он напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового инвестиционного цикла наращивания вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, что позволит к 2039 году нарастить объем инвестиций в экономику страны на 70%.

В Тульской области в июле была представлена программа развития Тульской области на 2021-2026 годы «Тульская область – Территория Развития и Успеха». Цели этой программы полностью соответствуют стратегическому приоритету пяти национальных целей и 13 национальных проектов России.

Работа с инвесторами в Тульской области системная и прозрачная. Тульская область стабильно занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, в том числе в 2020 году область заняла 4-е место. Объем инвестиций в основной капитал за пять лет составил более 700 млрд руб. А за первое полугодие 2021 года объем инвестиций составил более 56,2 млрд руб., что на 13% больше аналогичного периода прошлого года.

Индекс промышленного производства в 2020 году составил 112,4%, Тульская область по этому показателю занимает 1-е место в ЦФО и 7-е по России в целом.

Тульская область вошла в состав семи пилотных регионов, где запущен новый инвестиционный цикл и реализуется ряд новых инструментов для привлечения инвестиций. Например, создание инвестиционной декларации, которая отражает планы региона по инвестиционному развитию на ближайшую перспективу, приоритеты и механизмы стимулирования инвесторов; свода инвестиционных правил, реестра инвестпроектов, цифровой инвестиционной карты. Кстати, цифровая карта инвестплощадок Тульской области признана Минэкономразвития РФ эталоном и взята за основу для разработки общероссийской. Сейчас на ней размещена информация для инвесторов о 381 площадке формата Гринфилд и 113 формата Браунфилд.

За пять лет Тульская область заключила более 160 соглашений, сейчас на сопровождении находятся 119 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 590 млрд руб. Их реализация будет способствовать созданию 17,5 тыс. рабочих мест. География этих проектов охватывает практически все районы Тульской области. Большинство из них – в сферах промышленности и сельского хозяйства, есть соглашения в сферах туризма, строительства и логистики.

В 2021 году планируется завершить 15 проектов. Уже завершено пять проектов на сумму более 4,5 млрд рублей, создано около 400 новых рабочих мест. Это новое производство «Киреевский солепромысел» и производство инструмента Туламашзавода, расширение производства кондитерских изделий компании «Тореро», производство высоколегированных порошков компании «Полема».

Остальные 10 на сумму около 8,5 млрд рублей инвесторы планируют завершить до конца года. Это еще более 1200 новых рабочих мест.

По словам Павла Татаренко, результативность работы с инвестором во многом зависит и от работы муниципальной власти на местах. Именно поэтому правительство Тульской области ежегодно формирует муниципальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Его лидерами по итогам 2021 года стали Тула, Узловский, Плавский, Богородицкий и Киреевский районы.

Еще ряд крупных инвестпроектов планируется завершить в 2022-2024 годах.

Например, в сфере сельского хозяйства – строительство завода по производству картофельных хлопьев. Это 3,2 млрд руб. инвестиций и 150 рабочих мест.

Компания «Каргилл» будет строить завод по производству этилового спирта. Это 2,9 млрд инвестиций и 25 новых рабочих мест.

«Тульская мясная компания» начала земляные работы под производство комбикорма – 1,2 млрд инвестиций и 10 рабочих мест.

«Щекиноазот» инвестирует в строительство нового производства аммиака и карбамида 40 млрд руб. Будет создано 386 новых рабочих мест. Уже завершена закупка основного технологического оборудования.

Компания «Мехмаш» уже ввела в эксплуатацию 1-ю и 2-ю очереди производства вентилей для нефтегазовой промышленности, продолжаются работы по строительству следующих очередей завода.

В регионе продолжают развиваться особые экономические территории – ОЭЗ и ИП «Узловая», ТОСЭР «Ефремов» и «Алексин».

На ТОСЭР «Ефремов» компания «Промбиотехнологии» – один из якорных инвесторов биотехнологического кластера – продолжает строить завод по глубокой переработке зерновых культур для производства аминокислот и добавок. Это 1,5 млрд руб. инвестиций и 100 рабочих мест (1-я очередь).

Для реализации этого проекта необходимо было построить автодорогу к предприятию. При участии Алексея Дюмина получено финансирование от Фонда развития моногородов в размере 160 млн рублей – дорогу планируется сдать до конца этого года.

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии Президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение с компанией «Черкизово» о создании в Ефремове мясоперерабатывающего кластера. Компания ведет предпроектные работы. Объем инвестиций первой очереди составляет 3 млрд руб., а общий объем – более 60 млрд руб. Будет создано 100 рабочих мест.

Крупные проекты планируется реализовать также на ТОСЭР «Алексин», в особой экономической зоне и индустриальном парке «Узловая»: среди них завод двигателей компании HAVAL, комплекс по переработке картофеля «Маккейн Фудс Рус» и др.

По словам Павла Татаренко, в связи с ростом количества резидентов уже сейчас необходимо расширение территории ОЭЗ, а также строительство новых объектов инфраструктуры. Для этого подана заявка на включение региона в Федеральную адресную инвестиционную программу, а также на субсидию для компенсации затрат. Готовится и заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита для дальнейшего развития ОЭЗ.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев добавил, что помимо полной реализации уже заключенных соглашений, задача экономического блока – привлечение новых инвесторов, в том числе и иностранных компаний. Первый заместитель губернатора отметил, что изменяется система институтов развития под эгидой ВЭБ и региональное правительство сейчас работает над применением федеральных инструментов поддержки для обеспечения инфраструктурой инвестиционных площадок.