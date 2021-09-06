Топ-5 событий недели: сквер разведчиков, тульский Гаврош, новый тренер «Арсенала», именные участки и фестиваль «Толстой»

В Узловой открылся сквер Разведчиков

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Алексей Дюмин открыли в Узловой сквер разведчиков. Здесь установлены бюсты выдающихся разведчиков, родившихся в Узловой, — Леонида Квасникова и Зои Воскресенской (Рыбкиной). В центре архитектурно-скульптурной композиции постаменты соединяются камнем с девизом Службы внешней разведки: «Отечество. Доблесть. Честь».

«Тульская земля богата талантливыми и целеустремленными людьми. Уверен, что героическая жизнь и судьба двух выдающихся советских разведчиков поможет молодежи проложить свой путь и найти себя в служении Отечеству», — отметил Сергей Нарышкин.

Игорь Щеголев пожелал, чтобы девиз Службы внешней разведки: «Отечество. Доблесть. Честь» стал девизом каждого патриота страны.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что открытие сквера — это дань памяти самоотверженным людям, которые беззаветно служили Родине. «Тульская область гордится своими героями, чьи подвиги — пример для нынешних защитников Отечества», — отметил глава региона.

Сергей Нарышкин передал директору музея копии архивных документов о Зое Воскресенской и вручил Алексею Дюмину и уполномоченному Губернатора Тульской области по работе с органами местного самоуправления Надежде Школкиной медали «100 лет Службе внешней разведки Российской Федерации». Глава Узловского района Марина Карташова передала Сергею Нарышкину знак «Узловая — Город воинской доблести».

«Я хочу выразить благодарность Сергею Евгеньевичу Нарышкину и Службе внешней разведки. Без вашего содействия этот проект вряд ли был бы реализован, — отметила Надежда Школкина. — Сегодня действительно историческое событие и для Узловой, и для всей России. Подвиг героев-разведчиков обеспечил ядерный паритет, заставил весь мир серьезно относится к интересам нашей страны. Масштаб этих личностей велик, а дело которое они сделали, не имеет цены».

Старшее поколение знало Зою Ивановну Воскресенскую по книгам «Сквозь ледяную мглу», «Сердце матери» и другим. Между тем судьба распорядилась так, что скромная девушка, библиотекарь и переписчица в штабе ЧОН стала разведчицей. Ей довелось работать, например, с легендарным Павлом Судоплатовым, который получил задание внедриться в организацию украинских националистов в качестве эмигранта «из Совдепии». Зоя Ивановна курировала его во время нахождения в Финляндии.

После начала войны в составе Особой группы, созданной осенью 1941 года, она занималась отбором, организацией, обучением и заброской в тыл врага диверсионных и разведывательных групп. Каждый из сотрудников Особой группы тоже готовился в любой момент отправиться в тыл врага. Зоя Ивановна тренировалась на роль сторожихи на железнодорожном переезде.

Поздней осенью 1941 года супруги Рыбкины (еще в 1935 году Зоя Ивановна вышла замуж за разведчика Бориса Аркадьевича Рыбкина) вылетели в Швецию с задачей организовать наблюдение за германским военным транзитом через Швецию, создать агентурную группу, фиксирующую характер грузов, транспортируемых морем между Швецией и Германией. Хотя, конечно, сфера ее деятельности в этой стране была существенно разнообразней — вплоть до информации о новом, сверхсекретном атомном оружии, которое немцы готовили в Норвегии.

Когда после смерти Сталина начались аресты сотрудников госбезопасности и их обвиняли в том, что они «люди Берии», Воскресенская не побоялась выступить в защиту Павла Судоплатова.

Леонид Квасников в годы войны работал под прикрытием на территории оккупированной Польши. Был одним из инициаторов начала работы внешней разведки по атомной тематике. В 1943 году направлен в Нью-Йорк в качестве заместителя резидента по научно-технической разведке. Руководил сбором данных об американском атомном проекте. Во время его работы в Нью-Йорке были получены важнейшие материалы по использованию атомной энергии в военных целях, а также информация и образцы техники по вопросам авиации, химии, медицины. В ноябре 1945 года срочно отозван из США в связи с предательством шифровальщика резидентуры НКГБ в Оттаве И. Гузенко. До своего увольнения служил в научно-технической разведке, курировал создание советской атомной бомбы.

Авторы проекта сквера разведчиков — заслуженный архитектор России Алексей Тихонов и скульптор, член Союза художников РФ Игорь Новиков.

Тульский Гаврош стал почетным жителем города

В этом году три человека станут почетными гражданами города-героя Тулы. Такое решение было принято на заседании профильной комиссии.

По итогам голосования было предложено присвоить звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» Владимиру Николаевичу Сафронову, Александру Ивановичу Ширинкину и Валентину Паршутину (посмертно).



Валя Паршутин (в центре).

Валю Паршутина в Тульском рабочем полку называли Гаврошем. Историю о мальчике из романа Гюго «Отверженные», сражавшемся в дни французской революции на баррикадах Парижа, тогда знали все. Вот и Валя Паршутин ходил в разведку, помогал подносить бойцам снаряды, сумки с пулеметными лентами, был связным между батальонами. Погиб в свой день рождения 29 октября 1941 года, когда ему исполнилось двенадцать лет.

Владимир Николаевич Сафронов — руководитель поискового отряда «Рубеж», военный пенсионер. С 1999 года принимает активное участие в поисковой деятельности и увековечении памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Руководитель поискового отряда «Рубеж», в результате деятельности которого были подняты останки 400 солдат и офицеров, из которых установлены имена тридцати человек, останки троих переданы родственникам. Последние годы занимается поиском ранее неучтенных жителей, солдат и офицеров Тульской области, погибших в концлагерях и на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. В 2017 году после 7 лет работы издал дополнительный том к областной Книге памяти «Тулякам, узникам фашистских лагерей», в которой опубликованы ранее неучтенные 5 481 фамилия наших земляков. Всего удалось уточнить судьбу 6 044 туляков. В 2019 году издал дополнительный том Книги Памяти «Тулякам, павшим в борьбе с фашизмом», который посвящен тулякам, ушедшим на фронт в частях РККА и погибшим на полях сражений.

Александр Иванович Ширинкин — заместитель гендиректора Тульского молочного комбината по стратегическому развитию. Под его руководством Тульский молочный комбинат стал примером грамотного сочетания передовых технологий, инновационного производства и требовательности к соблюдению стандартов качества. Уровень технологической оснащенности цехов предприятия соответствует самым высоким европейским требованиям. Полностью обновлено все технологическое оборудование, что позволило наладить производство новых продуктов питания. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина Ширинкину А. И. присвоено Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Именные участки ждут избирателей

В единый день голосования 2021 года, в дни проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ и губернатора Тульской области, в Тульской области откроются более 60 именных и тематических избирательных участков.

Традиция создания именных избирательных участков зародилась в Тульской области ровно 10 лет назад — на выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году. Тогда первым участкам были присвоены имена известных людей и знаковых событий: «Лев Толстой» и «Куликово поле». В основу же легла идея популяризации исторических мест Тульской области — края с богатой историей. Ясная Поляна, Куликово поле, оружие, самовары и пряники — главные бренды региона.

На избирательном участке «Филимоновская игрушка» в поселке Одоев можно будет не только познакомиться с историей старинного народного промысла, но и расписать игрушку своими руками.

На участке «Белевская пастила» раскроют секрет приготовления этого знаменитого угощения.

На участках «Тула самоварная» и «Тульский пряник» вспомнят традиции тульского чаепития.

Особое внимание в этом году будет приковано к избирательному участку имени академика АМН, вирусолога Михаила Чумакова — уроженца поселка Епифань Тульской области. Чумаков был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудниками ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова» была разработана вакцина от COVID-19 «КовиВак». В дни голосования рядом с участком будет работать выездной пункт вакцинации, где избиратели смогут привиться от коронавирусной инфекции. Внутри участка развернется выставка о жизни Чумакова.

На именном избирательном участке «Исток Дона» в Новомосковске запустят движение детской железной дороги. А на участке «Лев Толстой» в Ясной Поляне предложат принять участие в альтернативном голосовании и выбрать любимое произведение великого русского писателя.

На выборах депутатов Государственной Думы РФ избиратели со всей страны могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать на именных участках, совместив познавательную поездку в тульский край с участием в выборах.

Именные участки не только напоминают о богатой истории тульского края. Растет электоральная активность. Явка избирателей на именных участках традиционно фиксируется выше, чем на обычных. Теперь такие участки существуют в каждом районе Тульской области.

Граф вернулся

Свершилось то, чего так ждали болельщики. Не справившегося с «Арсеналом» Дмитрия Парфенова отправили в отставку, и на пост главного тренера вернулся Миодраг Божович. Или Граф, как его называют футбольные болельщики. Тот самый Божович, под руководством которого в сезоне-2017/18 оружейники провели один из самых ярких своих сезонов. Тот самый Божович, который разбудил для сборной России Артема Дзюбу. Именно из «Арсенала» тогда он уехал играть на чемпионат мира в России.

В своем первом интервью Миодраг сказал: «Я вернулся домой!»

Отреагировал на его возвращение и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его мнению, новый тренер «Арсенала» мобилизует команду и вернет ей яркую и уверенную игру.

Фестиваль «Толстой»: в пятый раз на отлично!

В Туле, в рамках национального проекта «Культура», прошел фестиваль «Толстой». Этот театральный праздник был создан в 2016 году благодаря идее губернатора Алексея Дюмина. «Он ее озвучил, а мы подхватили и развили», — сказала на открытии директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Символично, что свой первый маленький юбилей — пятилетие у фестиваля совпал со столетием основания музея-усадьбы. В его программе были классическая драма, балет, постановки в формате сайт-специфик и разнообразные аудиоэксперименты; а также 15 постановок ведущих театров из десяти регионов страны. А, например, балет-сюита TOLSTOY был задуман народным артистом СССР Владимиром Васильевым в Ясной Поляне. Идея реализовалась в 2018 году в исполнении артистов Балета Евгения Панфилова. Балет-сюита был показан впервые на сцене Пермского оперного театра в рамках конкурса «Арабеск» и приурочен к 190-летнему юбилею великого писателя. По мнению Владимира Васильева, этот балет -подтверждение того, что творчество мастера еще долго будет волновать и вдохновлять все новые поколения.

Поздравления участникам фестиваля передала министр культуры РФ Ольга Любимова: «Продолжая традицию прошлых лет, фестиваль остаётся важной площадкой для демонстрации оригинальных постановок, созданных по произведениям Льва Николаевича. Спектакли, созданные с использованием современных художественных и технических решений, дарят совершенно незабываемые впечатления и по-новому представляют Толстого той эпохи».

От имени губернатора приветственный адрес зачитал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев: «За пять лет фестиваль стал узнаваемым и любимым далеко за пределами региона. Он стал одной из самых ярких точек на культурной карте России. Сегодняшний фестиваль проходит в год 100-летия музея-усадьбы „Ясная Поляна“ и является одним из ключевых событий в череде праздничных мероприятий. Для туляков и гостей региона это прекрасная возможность увидеть спектакли по произведениям Толстого с погружением в уникальную атмосферу этого места».