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В Заокском районе отремонтировали мост через реку Скнига
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Заокском районе отремонтировали мост через реку Скнига

Он находится на дороге, соединяющий Тульскую область с Подмосковьем.

В Заокском районе завершилась реконструкция моста через р. Скнига на автомобильной дороге, соединяющей два крупных районных центра – пос. Заокский Тульской области и подмосковный Серпухов.

По словам представителей ГУ ТО «Тулаупрадор», после диагностики моста было принято решение о его реконструкции. Работы начались 1 сентября прошлого года и завершились раньше намеченного срока.

Были установлены опоры и пролеты моста, оборудована ливневая канализация с очистными сооружениями, сделаны подъездные пути, обустроено освещение. В ходе ремонта движение на участке не прекращалось.

– Работы проводятся по проекту «Реконструкция мостов, мостовых переходов и подъездных путей к ним на 2018-2024 годы в Тульской области» в рамках программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области». До 2024 года планируется реконструировать еще 12 мостов. Реализация программы находится на контроле губернатора Алексея Дюмина, – подчеркнул первый замдиректора ГУ ТО «Тулаупрадор» Дмитрий Миронов.

В этом году по поручению Алексея Дюмина досрочно была завершена реконструкция моста на подъезде к Куликову полю в Кимовском районе. В октябре будет сдан мост через реку Веженка в Белевском районе.

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Место
Тульская областьЗаокский район
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