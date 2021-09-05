В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир»

Выставка рассказывает о пластике о возможностях его использования и важности грамотного отношения к нему.

4 сентября на Новой экспозиции Экзотариума в парке состоялось открытие выставки «Пластмассовый мир», посвященной проблемам загрязнения нашей планеты пластиком.

Выставка рассказывает о пластике, как о современном, многофункциональном материале, о возможностях его использования и важности грамотного отношения к нему и последствиях бездумного обращения с этим материалом.

По мнению составителей выставки, пластик – не зло и, тем более, не добро, а сложное явление, требующее тотальной сознательности и скоординированности всего социума в вопросах его использования.

Посетители послушали мини-экскурсию по выставке; узнали много интересной информации, наводящей на размышления, на лекциях, посвященных пластику; поучаствовали в увлекательнейших мастер-классах и даже пофотографировались с парочкой тираннозавров.



А самое любопытное то, что совершенно внезапно даже для сотрудников Экзотариума экспозицию посетила целая делегация из Индии!

Жителям тропиков настолько понравился зоопарк, что их сопровождающие с трудом смогли уговорить их вернуться в автобус.