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В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир»

В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир»

Выставка рассказывает о пластике о возможностях его использования и важности грамотного отношения к нему.

4 сентября на Новой экспозиции Экзотариума в парке состоялось открытие выставки «Пластмассовый мир», посвященной проблемам загрязнения нашей планеты пластиком.

Выставка рассказывает о пластике, как о современном, многофункциональном материале, о возможностях его использования и важности грамотного отношения к нему и последствиях бездумного обращения с этим материалом.

По мнению составителей выставки, пластик – не зло и, тем более, не добро, а сложное явление, требующее тотальной сознательности и скоординированности всего социума в вопросах его использования. 

Посетители послушали мини-экскурсию по выставке; узнали много интересной информации, наводящей на размышления, на лекциях, посвященных пластику; поучаствовали в увлекательнейших мастер-классах и даже пофотографировались с парочкой тираннозавров.

А самое любопытное то, что совершенно внезапно даже для сотрудников Экзотариума экспозицию посетила целая делегация из Индии!

Жителям тропиков настолько понравился зоопарк, что их сопровождающие с трудом смогли уговорить их вернуться в автобус.

Галерея
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 1
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 2
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 3
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 4
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 5
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 6
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 7
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 8
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 9
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 10
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 11
В Тульском Экзотариуме открылась выставка «Пластмассовый мир», Фото: 12
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:14 0
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