«Давай поженимся» от женщины готов услышать только каждый третий мужчина в Туле
К такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам проведения социологического опроса.
Большинству мужчин нравится, когда женщины делают первый шаг при знакомстве или первыми предлагают романтически отношения. Но когда дело доходит до ЗАГСа, предложение руки и сердца от женщины приветствует лишь 1 из 3 мужчин. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Тулы.
Инициативу женщины при знакомстве с мужчиной и в начале романтических отношений положительно оценивают 38 и 37% туляков соответственно. А вот к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак, позитивно относится уже меньшее число жителей в Туле — 24%.
Большинство мужчин в городе приветствует женскую инициативу при знакомстве и в начале отношений (52 и 53% соответственно), а предложение взять в жены — лишь 33%. Женщины в Туле же в 2 раза реже мужчин положительно оценивают все описанные ситуации, большинство представительниц прекрасной половины человечества относится к подобному спокойно-нейтрально.
Чем старше горожане, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак. А позитивных оценок женской инициативы при знакомстве примерно поровну среди респондентов разных возрастов.
Время проведения опроса: 11—30 августа 2021 года
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Как вы относитесь к ситуации, когда инициатором романтического знакомства между мужчиной и женщиной становится женщина?»
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
Ежемесячный доход, руб.
|
муж
|
жен
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
до 29999
|
30000—49999
|
50000—79999
|
от 80000
|
Положительно
|
38%
|
52%
|
24%
|
37%
|
37%
|
38%
|
38%
|
32%
|
35%
|
42%
|
44%
|
Нейтрально
|
44%
|
38%
|
50%
|
44%
|
46%
|
44%
|
42%
|
46%
|
46%
|
42%
|
38%
|
Отрицательно
|
9%
|
4%
|
13%
|
10%
|
7%
|
8%
|
11%
|
10%
|
9%
|
8%
|
7%
|
Затрудняюсь ответить
|
9%
|
6%
|
13%
|
9%
|
10%
|
10%
|
9%
|
12%
|
10%
|
8%
|
11%
Вопрос: «Как вы относитесь к ситуации, когда инициатором романтических отношений между мужчиной и женщиной становится женщина?»
Показать таблицу
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
Ежемесячный доход, руб.
|
муж
|
жен
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
до 29999
|
30000—49999
|
50000—79999
|
от 80000
|
Положительно
|
37%
|
53%
|
23%
|
28%
|
34%
|
38%
|
43%
|
30%
|
32%
|
43%
|
48%
|
Нейтрально
|
44%
|
36%
|
52%
|
54%
|
48%
|
41%
|
41%
|
53%
|
53%
|
38%
|
36%
|
Отрицательно
|
8%
|
4%
|
12%
|
11%
|
8%
|
10%
|
5%
|
7%
|
7%
|
10%
|
6%
|
Затрудняюсь ответить
|
11%
|
7%
|
13%
|
7%
|
10%
|
11%
|
11%
|
10%
|
8%
|
9%
|
10%
Вопрос: «Как вы относитесь к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак?»
Показать таблицу
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
Ежемесячный доход, руб.
|
муж
|
жен
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
до 29999
|
30000—49999
|
50000—79999
|
от 80000
|
Положительно
|
24%
|
33%
|
16%
|
19%
|
23%
|
24%
|
28%
|
25%
|
24%
|
22%
|
28%
|
Нейтрально
|
43%
|
42%
|
44%
|
47%
|
35%
|
42%
|
49%
|
39%
|
42%
|
45%
|
45%
|
Отрицательно
|
21%
|
13%
|
30%
|
27%
|
32%
|
20%
|
12%
|
29%
|
23%
|
20%
|
19%
|
Затрудняюсь ответить
|
12%
|
12%
|
10%
|
7%
|
10%
|
14%
|
11%
|
7%
|
11%
|
13%
|
8%