«Давай поженимся» от женщины готов услышать только каждый третий мужчина в Туле

Большинству мужчин нравится, когда женщины делают первый шаг при знакомстве или первыми предлагают романтически отношения. Но когда дело доходит до ЗАГСа, предложение руки и сердца от женщины приветствует лишь 1 из 3 мужчин. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Тулы.

Инициативу женщины при знакомстве с мужчиной и в начале романтических отношений положительно оценивают 38 и 37% туляков соответственно. А вот к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак, позитивно относится уже меньшее число жителей в Туле — 24%.

Большинство мужчин в городе приветствует женскую инициативу при знакомстве и в начале отношений (52 и 53% соответственно), а предложение взять в жены — лишь 33%. Женщины в Туле же в 2 раза реже мужчин положительно оценивают все описанные ситуации, большинство представительниц прекрасной половины человечества относится к подобному спокойно-нейтрально.



Чем старше горожане, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак. А позитивных оценок женской инициативы при знакомстве примерно поровну среди респондентов разных возрастов.



Время проведения опроса: 11—30 августа 2021 года

Размер выборки: 1600 респондентов



Вопрос: «Как вы относитесь к ситуации, когда инициатором романтического знакомства между мужчиной и женщиной становится женщина?»

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000 Положительно 38% 52% 24% 37% 37% 38% 38% 32% 35% 42% 44% Нейтрально 44% 38% 50% 44% 46% 44% 42% 46% 46% 42% 38% Отрицательно 9% 4% 13% 10% 7% 8% 11% 10% 9% 8% 7% Затрудняюсь ответить 9% 6% 13% 9% 10% 10% 9% 12% 10% 8% 11%



Вопрос: «Как вы относитесь к ситуации, когда инициатором романтических отношений между мужчиной и женщиной становится женщина?»

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Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000 Положительно 37% 53% 23% 28% 34% 38% 43% 30% 32% 43% 48% Нейтрально 44% 36% 52% 54% 48% 41% 41% 53% 53% 38% 36% Отрицательно 8% 4% 12% 11% 8% 10% 5% 7% 7% 10% 6% Затрудняюсь ответить 11% 7% 13% 7% 10% 11% 11% 10% 8% 9% 10%



Вопрос: «Как вы относитесь к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак?»

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