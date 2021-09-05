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В ночь на 6 сентября в Тульской области ожидаются первые заморозки
Фото из архива Myslo.ru.

В ночь на 6 сентября в Тульской области ожидаются первые заморозки

Температура ночью может опуститься до –2°С.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 6 сентября облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура по области +1…+6?С, при прояснениях местами заморозки до -2?С.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:27 +4
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