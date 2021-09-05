В ночь на 6 сентября в Тульской области ожидаются первые заморозки

Фото из архива Myslo.ru.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 6 сентября облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура по области +1…+6?С, при прояснениях местами заморозки до -2?С.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!