Жесткое ДТП с мотоциклом в Туле: «ГАЗель» не уступила дорогу «Yamaha»

ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Кирова и Баженова в Туле.

51-летний водитель «ГАЗель», планируя повернуть налево с ул. Баженова на Кирова, остановился, чтобы пропустить двигающиеся по главной дороге машины. Ехавший по главной грузовик притормозил и решил пропустить «ГАЗель». Та тронулась, но выехав из-за грузовика, столкнулась с мотоциклом «Yamaha», которым управлял 20-летний парень.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который госпитализирован, уточнили в Госавтоинспекции.