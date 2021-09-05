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18-летний парень в Ленинском стащил с чужой дачи бытовую технику

18-летний парень в Ленинском стащил с чужой дачи бытовую технику

Молодой человек ранее уже был судим.

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» раскрыли дачную кражу. Жертвой противоправного деяния стал 37-летний местный житель.

Вор разбили пластиковое окно и вынес микроволновую печь, термопот, стулья, телевизор и обогреватель. Нанесённый ущерб составил 35 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские получили основания полагать, что к краже причастен 18-летний неработающий ранее судимый житель посёлка Ленинский. Дальнейшая проверка подтвердила первоначальную версию.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого в краже.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:16 +1
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