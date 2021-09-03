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Туляков приглашают на полуфинальные игры Оружейной лиги КВН

Туляков приглашают на полуфинальные игры Оружейной лиги КВН

Они пройдут 19 и 26 сентября.

В Туле состоятся полуфинальные игры Оружейной лиги КВН. 19 сентября сыграют тульские команды «Юмор поневоле», «НадиВани», «Сборная ТулГУ», также «Женская сборная МГУПП» (Москва), «Стратеги» (Серпухов), «АкваБатя» (Москва).

26 сентября за путевки в финал сразятся «За проезд передаем» (Рязань),
«Белые воротнички» (Тула), «Гагарин, я вас любила» (Москва), «Академик РУДНев» (Москва), «В активном поиске» (Тула), «Все Проспали» (Калуга).

Игры пройдут в концертном зале ТулГУ. Билеты бесплатные, количество мест ограничено. Билеты можно забронировать у администратора Оружейной лиги Люсинэ Малхасян.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:15 0
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