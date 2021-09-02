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Туляки подали более 16 тысяч заявлений на новые ежемесячные пособия

Туляки подали более 16 тысяч заявлений на новые ежемесячные пособия

Они назначаются беременным женщинам и одиноким родителям с доходом ниже прожиточного минимума.

С 1 июля Пенсионный фонд России ведет прием заявлений на назначение двух новых видов мер государственной поддержки:

  • ежемесячного пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации,
  • ежемесячного пособия одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17, и родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, в отношении которых судом назначена уплата алиментов.

В отделение ПФР по Тульской области поступило более 16 тысяч заявлений на назначение данных пособий. Прием заявлений продолжается. Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Учитываются как доходы всех членов семьи, так и имущество – недвижимость, автотранспорт, земельные участки и т. д.

Выплаты предусмотрены для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поэтому главным условием для их назначения является невысокий доход. В Тульской области среднедушевой доход не должен превышать 11 134 руб. на каждого члена семьи в месяц.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить сумму доходов всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Например, если обратиться за выплатой в сентябре 2021 года, то будут учитываться доходы c апреля 2021 года по май 2020 года.

Для определения права граждан на выплаты применяется правило «нулевого дохода». Оно означает, что у взрослых членов семьи должен быть заработок (стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) либо отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Подробнее о правилах оценки доходов и имущества можно прочитать тут.

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