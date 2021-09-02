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Звезды падают: в сентябре туляки увидят новые метеорные потоки
По информации starwalk.space. Фото группы «Астротеатр» vk.com/astroteatr.

Звезды падают: в сентябре туляки увидят новые метеорные потоки

Эпсилон-Персеиды и Дневные Секстантиды достигают пика в сентябре. Позволяет погода – загадывайте желания!

9 сентября: Сентябрьские Эпсилон-Персеиды

Сентябрьские Эпсилон-Персеиды активны с 5 по 21 сентября, а пик активности этого метеорного потока приходится на 9 сентября. Во время пика сентябрьских Эпсилон-Персеид можно будет увидеть около пяти метеоров в час.

Жителям Северного полушария метеоры будут видны около 20.00-21.00 по местному времени.

27 сентября: Дневные Секстантиды

Это еще один метеорный поток, который достигает пика в сентябре. Они активны с 9 сентября по 9 октября, а максимальная активность будет наблюдаться около 27 сентября. Дневные Секстантиды видны незадолго до рассвета — около 4−5 утра. Как правило, наблюдатели могут увидеть около пяти метеоров в час во время пика.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:50 +3
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