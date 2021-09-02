2 сентября тульские пенсионеры получат на карту 10 тысяч рублей

Те же, кто получает пенсию на почте, сможет забрать выплату вместе с пенсией.

Единовременную выплату для пенсионеров 2 сентября на банковскую карту получат около 30 млн россиян.

Еще 12,7 млн человек, которым пенсия доставляется на дом в виде наличных средств, начнут получать деньги с 3 сентября.

Все данные, необходимые для перечисления выплаты, уже есть в Пенсионном фонде. Никаких дополнительных справок и документов не требуется.

Всего на выплаты пенсионерам выделено более 454 млрд рублей.