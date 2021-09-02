Канализация в Щегловском ручье: что «разнюхали» чиновники и водоканал?
Спойлер: ничего. Администрация ответила на жалобу пользователей с официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте».
1 сентября представители администрации Тулы совместно со специалистами АО «Тулагорводоканал» проверили жалобу тулячки на загрязнение Щегловского ручья.
– Выходом на место 1.09.21 года сотрудником администрации совместно с АО «Тулагорводоканал» слива канализационных стоков не установлено, запах канализации отсутствует.
В комментариях пользователь Светлана Серова отметила:
– Воняет даже возле 1-й гимназии. А если к машколледжу идти, вообще задохнешься.
На что администрация пообещала комиссионный выход с сотрудниками природоохранной прокуратуры в срок
до 2.09.2021 года.
Напомним, ранее пользователь Елена Макарова пожаловалась на загрязнение Щегловского ручья.
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