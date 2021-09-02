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Канализация в Щегловском ручье: что «разнюхали» чиновники и водоканал?

Канализация в Щегловском ручье: что «разнюхали» чиновники и водоканал?

Спойлер: ничего. Администрация ответила на жалобу пользователей с официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте».

1 сентября представители администрации Тулы совместно со специалистами АО «Тулагорводоканал» проверили жалобу тулячки на загрязнение Щегловского ручья.

– Выходом на место 1.09.21 года сотрудником администрации совместно с АО «Тулагорводоканал» слива канализационных стоков не установлено, запах канализации отсутствует. Сотрудниками АО «Тулагорводоканал» были выполнены работы по прочистке канализационных колодцев, расположенных в районе Щегловского ручья, — ответили чиновники в группе «Тула. Пролетарский район» и приложили фото.

В комментариях пользователь Светлана Серова отметила:

– Воняет даже возле 1-й гимназии. А если к машколледжу идти, вообще задохнешься.
 
На что администрация пообещала комиссионный выход с сотрудниками природоохранной прокуратуры в срок до 2.09.2021 года.
 
Напомним, ранее пользователь Елена Макарова пожаловалась на загрязнение Щегловского ручья.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:00 +1
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