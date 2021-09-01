До конца 2022 года в каждой школе Тульской области появится Wi-Fi
Они получат безопасный беспроводной доступ в Интернет.
В рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» и федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровая школа» все школы Тульской области будут оборудованы Wi-Fi.
На первом этапе уже до конца 2021 года не менее 119 школ Тулы и Тульской области будут оснащены беспроводными сетями Wi-Fi c устойчивым сигналом во всех помещениях и кабинетах, где занимаются школьники. А для безопасности учащихся на входах в здания будут установлены видеокамеры.
На втором этапе — до конца 2022 года — сети Wi-Fi и IP-камеры появятся во всех школах региона.
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