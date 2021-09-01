С 1 сентября родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми

Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до семи лет включительно. Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, эта норма поддержит финансовое благополучие семей, убрав существующую пропорцию.

– До этого момента выплата распространялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от заработка, от пяти до семи лет – 80% и от восьми до 25 лет – 100% от заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж, и в этом случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах, – пояснил депутат.

В связи с этим парламентарии «Единой России» разработали и внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает оплату стопроцентного больничного за соответствующий период, чтобы родители могли спокойно ухаживать за ребенком, и это не отражалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев.

«Совет матерей России» обратился к депутатам «Единой России» с предложением разработать соответствующий закон, который устранил бы эту несправедливость, подчеркнула Татьяна Буцкая.

«Документ в итоге был оперативно принят. Фракция «Единой России» нас услышала», – заключила она.

Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Николай Петрунин:

Николай Петрунин – В ходе ежегодного Послания Президент страны поддержал ряд социальных инициатив «Единой России». В их числе – инициатива о выплате с 1 сентября родителям детей до 8 лет больничного листа в размере ста процентов от заработной платы независимо от трудового стажа. Эта мера коснется около полутора миллионов родителей. Здоровье ребенка, конечно, дороже всего, но его лечение связано и с дополнительными расходами на покупку некоторых лекарств, на обеспечение более качественного или специального питания. А если учесть, что к моменту появления малыша молодые родители не всегда имеют большой стаж работы, то и выплаты по больничному листу не компенсирует потерю по заработной плате в полном объеме. Для многих из них временная нетрудоспособность существенно сказывается на общем финансовом благополучии семьи. Стопроцентная оплата больничного листа – еще одна из мер поддержки молодых семей с детьми, в которых родители будут получать увеличенные выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Напомним, Президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию сделал акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи семьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу «Единой России» о получении родителем 100-процентного размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет вне зависимости от трудового стажа.