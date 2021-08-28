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Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров
Фото Табрис Янчген

Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров

К такому выводу пришла зоозащитница, которая выхаживает лебедку. Кстати, птице дали имя - Черметта.

Лебедку Черметту, вывезенную спасателями из отстойников Тулачермета, подстрелили браконьеры.

«Вот так у нас в Туле промышляют краснокнижниками!» — написала зоозащитница Табрис, которая сейчас выхаживает раненую птицу.

В лебедку стреляли дробью, у нее повреждено крыло. Кроме того, у нее сломана лапа и отсечены пальчики, что характерно для капкана. Черметте пришлось серьёзно бороться за выживание!

«Состояние птицы слабое. Вес меньше 7 кг. Это очень мало, выпирают косточки. Сегодня она уже начала есть, — делится тулячка. — В воскресенье в Москве будет решаться, ампутировать кисть или попытаться собрать остеосинтезом».

Как рассказали зоозащитники, если лебедка выживет, она переедет в зооуголок Белоусовского парка.

Напомним, на днях в заводском пруду-отстойнике спасли белого лебедя. Операцию по спасению организовали Myslo, МЧС и волонтеры. Трогательный репортаж об этом читайте здесь.

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Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров, Фото: 1
Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров, Фото: 2
Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров, Фото: 3
Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров, Фото: 4
Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров, Фото: 5
Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров, Фото: 6
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:03 +7
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