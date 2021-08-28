Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров

Фото Табрис Янчген

Лебедку Черметту, вывезенную спасателями из отстойников Тулачермета, подстрелили браконьеры.



«Вот так у нас в Туле промышляют краснокнижниками!» — написала зоозащитница Табрис, которая сейчас выхаживает раненую птицу.

В лебедку стреляли дробью, у нее повреждено крыло. Кроме того, у нее сломана лапа и отсечены пальчики, что характерно для капкана. Черметте пришлось серьёзно бороться за выживание!



«Состояние птицы слабое. Вес меньше 7 кг. Это очень мало, выпирают косточки. Сегодня она уже начала есть, — делится тулячка. — В воскресенье в Москве будет решаться, ампутировать кисть или попытаться собрать остеосинтезом».

Как рассказали зоозащитники, если лебедка выживет, она переедет в зооуголок Белоусовского парка.