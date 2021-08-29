В Тульской области пройдет акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Акция проходит два раза в год в формате соревнований между районами и городами области. Победители будут отмечены благодарностями и ценными призами.



Министерство экологии Тульской области приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения региона.

Оставляйте заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Далее необходимо собрать ненужную макулатуру более 300 кг в одном месте. 300 кг = 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности.

Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.



По результатам будет составлен зеленый рейтинг области. В случае если общий результат области будет более 100 тонн, финалисты получат на выбор один из ценных призов:



аллею из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя), пополнение библиотечного фонда, телескоп, уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница) для установки в один из дворов и др.

Дополнительно, по желанию участников, будут перечислены премии.



Вопросы можно задать в оргкомитет экомарафона по тел. +7 (965) 237-36-07, Евгения Кущёва. Также можно написать на е-mail s@sdai-bumagu.com.

Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафтовую бумагу, бумажную упаковку, книги, не представляющие литературной ценности, картон. Можно сдавать архивы администраций и организаций.