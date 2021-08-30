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В Туле пройдет антифестиваль «В ажуре»

В Туле пройдет антифестиваль «В ажуре»

Он состоится 4 сентября с 18.00 до 21.00 в ремесленном дворе «Добродей».

Антифестиваль — новый формат мероприятия, проводимого в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. На празднике будут сформированы и разведены по времени и площадкам группы посетителей, включающие до 20 человек.

На восьми локациях гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа. Основное событие — открытие интерактивного пространства «Ярмарочный переулок», в котором разместятся фольклорный театр «Булыжник», мастерская «Гребень» с интерактивной экскурсией «Изящные ремесла» и «Добрынина лавка», где можно будет приобрести сувениры и изделия декоративно-прикладного творчества тульских мастеров.

Гости смогут принять участие в qr-квесте «Тульская диковина» и мастер-классах по народным танцам, художественной ковке металла, кружевоплетению, увидеть мурал-шоу «Узорный край», посмотреть публицистические видеоролики и этнофильмы, побывать на выставке «Кружевные сказки» народного мастера РФ Ольги Скворцовой в «Кустарном антимузее». Их ждет «Теплая экскурсия в одеяле» от мастериц клуба «Лоскутная слобода».

Антифестиваль представит моду Тульской губернии XIX века. Зрители увидят дефиле в старинных тульских костюмах «Наряжаемся по-тульски» и этногалерею «Тульский стиль», в которой известные тулячки примерили головные уборы прошлых столетий. Работают игровые площадки и фотозоны.

На празднике выступят специальные гости — московская фолк-группа «Клевер», студия этновокала «ПолыньFolk» и народный ансамбль танца «Овация». Завершится праздник традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.

Начало антифестиваля — в 18.00.

Адрес места проведения: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.

Справки — по телефонам: +7 (953) 199-71-88, 8 (4872) 35-25-00.

Мероприятие проводится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

 

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