В Туле пройдет антифестиваль «В ажуре»
Он состоится 4 сентября с 18.00 до 21.00 в ремесленном дворе «Добродей».
Антифестиваль — новый формат мероприятия, проводимого в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. На празднике будут сформированы и разведены по времени и площадкам группы посетителей, включающие до 20 человек.
На восьми локациях гостей ждет насыщенная концертно-развлекательная программа. Основное событие — открытие интерактивного пространства «Ярмарочный переулок», в котором разместятся фольклорный театр «Булыжник», мастерская «Гребень» с интерактивной экскурсией «Изящные ремесла» и «Добрынина лавка», где можно будет приобрести сувениры и изделия декоративно-прикладного творчества тульских мастеров.
Гости смогут принять участие в qr-квесте «Тульская диковина» и мастер-классах по народным танцам, художественной ковке металла, кружевоплетению, увидеть мурал-шоу «Узорный край», посмотреть публицистические видеоролики и этнофильмы, побывать на выставке «Кружевные сказки» народного
Антифестиваль представит моду Тульской губернии XIX века. Зрители увидят дефиле в старинных тульских костюмах «Наряжаемся по-тульски» и этногалерею «Тульский стиль», в которой известные тулячки примерили головные уборы прошлых столетий. Работают игровые площадки и фотозоны.
На празднике выступят специальные гости — московская фолк-группа «Клевер», студия этновокала «ПолыньFolk» и народный ансамбль танца «Овация». Завершится праздник традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.
Начало антифестиваля — в 18.00.
Адрес места проведения: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б.
Справки — по телефонам: +7 (953) 199-71-88,
Мероприятие проводится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.