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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 115 заболели, 9 скончались

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 115 заболели, 9 скончались

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 115случаев коронавируса, 101 человек выздоровел, 9 умерли.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 51 021 жителей Тульской области, 43 494 вылечились, 2678 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

 

 
За последние сутки в России выявлено 22 160 случаев COVID-19 в 85 За последние сутки в России выявлено 19 492 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 300 (6,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлен 6 863 541 человек в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 180 840 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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