В Туле директора строительной фирмы осудят за гибель работника

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего генерального директора строительной компании. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в марте 2019 года директор организации, строящей новый жилой комплекс в Привокзальном районе Тулы, не обеспечил соблюдение требований промышленной безопасности на строящемся объекте и грубо нарушил их.

При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с использованием крана, 31-летний рабочий упал с высоты на строительную площадку и получил травмы, несовместимые с жизнью. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.