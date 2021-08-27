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В Туле директора строительной фирмы осудят за гибель работника

В Туле директора строительной фирмы осудят за гибель работника

Мужчина не обеспечил соблюдение правил промышленной безопасности на объекте.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего генерального директора строительной компании.  Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в марте 2019 года  директор организации, строящей новый жилой комплекс в Привокзальном районе Тулы,  не обеспечил соблюдение требований промышленной безопасности на строящемся объекте и грубо нарушил их.

При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с использованием крана, 31-летний рабочий  упал с высоты на строительную площадку и получил травмы, несовместимые с жизнью. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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