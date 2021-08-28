новости
новости
Регистрация
В Донском целый микрорайон остался без воды

В Донском целый микрорайон остался без воды

Авария произошла на насосной станции.

В связи с порывом трубопровода в насосной станции ограничено водоснабжение в микрорайоне Шахтерский города Донского. Об этом сообщила администрация муниципального образования город Донской.
 

Ведутся ремонтные работы.

UPD в 14.00. Водоснабжение восстановлено, об этом сообщил замглавы администрации Донского Сергей Кулик. 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:19 +3
Другие статьи по темам
Событие
нет воды
Место
Донской
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минтруд «переобулся»: новые рекомендации о непривитых работниках дают шанс в суде работникам «Щегловского вала»
Минтруд «переобулся»: новые рекомендации о непривитых работниках дают шанс в суде работникам «Щегловского вала»
Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров
Спасенный в Туле лебедь стал жертвой браконьеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.