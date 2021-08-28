В Донском целый микрорайон остался без воды
Авария произошла на насосной станции.
В связи с порывом трубопровода в насосной станции ограничено водоснабжение в микрорайоне Шахтерский города Донского. Об этом сообщила администрация муниципального образования город Донской.
Ведутся ремонтные работы.
UPD в 14.00. Водоснабжение восстановлено, об этом сообщил замглавы администрации Донского Сергей Кулик.
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