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В Туле в День города выступит группа #2Маши
Фото: vk.com/2mashi.

В Туле в День города выступит группа #2Маши

Праздничный концерт состоится на площади Ленина.

Представлена концепция празднования 875-летия со дня основания Тулы. В этом году День города отмечается 11 сентября. 

Основные мероприятия по традиции пройдут в историческом центре. Они стартуют на всех семи площадках одновременно: на Пролетарской и Казанской набережных, на Крестовоздвиженской площади и улице Металлистов, на площади Ленина, в деловом квартале «Ликерка Лофт» и на площади перед ГКЗ. 

На Пролетарской набережной развернутся площадки молодежного формата.

На Казанской набережной запланированы активности семейного формата. Вечером там состоится фестиваль «Джазпорт».

На Крестовоздвиженской площади пройдет гастрофестиваль «Кремлевские посады». Желающие смогут попробовать новинки от тульских рестораторов.

На улице Металлистов резиденты представят локальные программы, а тульские артисты выступят в формате проекта «Уличный артист».

Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» пройдет на площадках Городского концертного зала и делового квартала «Ликерка Лофт».

Площадь Ленина с утра соберет любителей спорта на шоу «Сила Тулы», днем представят программу оркестры – участники «Парада оркестров», а вечером туляков ждет концерт артистов эстрады.

Хедлайнером станет группа #2Маши.

Подробная программа празднования Дня города станет известна позднее. 

Сюжет: День города 2021
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 −9
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