Тульский водолаз – лучший в ЦФО: о профессии, неожиданных находках и суевериях

Алексей Панин предпочитает слово «последний» вместо «крайний» и считает, что иногда многое зависит лишь от удачи и везения.

Спасатель-водолаз 5-го разряда Алексей Панин вновь стал лучшим водолазом МЧС в ЦФО.

Тульские водолазы МЧС с 2014 года занимают верхнюю строчку в этом рейтинге.

Алексей Панин становился лучшим в 2014, 2018 гг. и вот теперь в 2020-м, в остальные годы это звание присуждалось его тульским коллегам. Секретов из этого спасатели-водолазы не делают. Этот конкурс – не соревнование в классическом виде, а отражение итогов реально проведенной за год работы.

– Каждое наше погружение фиксируется в соответствующем журнале, – рассказывает начальник водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС Тульской области Игорь Голышев, пока Алексей Панин выполняет тренировочное погружение в пруд у деревни Демидовка. – В журнале отмечаются условия, при которых оно происходит: мутность воды, температура воздуха и прочее. Чем сложнее условия работы, тем больше баллов за нее начисляется. В этом году мы обследовали очень много водоемов перед открытием купального сезона – более сотни, хотя в прошлые годы лишь порядка 30. Это тоже, конечно, дало нам дополнительные баллы.

Команда тульских водолазов при пожарно-спасательной части небольшая – четыре человека. При погружении необходимо минимум трое: работающий водолаз, страхующий и обеспечивающий – он же руководитель спуска. Все они взаимозаменяемые и, если объем работ большой, то запросто становятся на место друг друга.

В профессии своей Алексей Панин уже 10 лет. Сколько раз погружался под воду, уже давно сбился со счета. Количество часов, проведенных под водой, – около 1 000.

Максимальный его допуск на погружение – 12 метров и чтобы на улице было не холоднее минус 15 градусов. За 10 лет Алексей побывал на дне многих водоемов Тульской области. Какие-то обследовал при подготовке к пляжному сезону, в другие погружался на тренировочных спусках или при поиске утопленников и пропавших.

– Меня с детства манила глубина, я смотрел фильмы о Кусто и мечтал стать, как он, дайвером и покорителем морей, – рассказывает Алексей. – Моря не покорил, но тем не менее мечта воплотилась. После армии пришел устраиваться в пожарно-спасательную часть, и мне предложили стать водолазом. Требование к претендентам на эту должность изначально одно – идеальное здоровье. Если с ним все в порядке, то далее следует обучение. Я проходил его в Ногинском спасательном центре на протяжении 50 дней. Сначала теорию изучали, сдали экзамен, затем практика в бассейне и экзамен в открытой воде.

Признается, что несмотря на большой опыт работы водолазом тем не менее всегда волнуется перед каждым погружением.

– Вода – это тайна, самое тяжелое – неизвестность, там же не видно ничего. Неизвестность на дне пугает, но в то же время глубина манит. Все работы проводим на ощупь, как говорится, у водолаза глаза находятся на кончиках пальцев.

При погружении водолаз имеет связь с берегом – в его костюм встроены динамик и наушник, он может рассказывать об изменениях вокруг, своих ощущениях и пр., а также слышать задания, которые дает руководитель спуска, куда идти: прямо, направо, налево, стоять на месте.

– Мне же ничего не видно! Сам я сообщаю, если выполнил задание, что что-то нашел или что-то пошло не так. Ничего лишнего, только по делу. Несмотря на наличие этой техники, самое важное для того, кто под водой, – страховочная веревка. Сигнальный конец – это как пуповина. Не так важно, что передают в наушнике, главное, что тебя держат. Это дает уверенность: что бы ни произошло, по веревке ты всегда сможешь вернуться обратно на берег.

Поиски утонувших – сложная, обязательная часть работы спасателя-водолаза. Алексей вспоминает, что одним из самых сложных поисков в его практике был поиск тела гендиректора автомобильного холдинга «КорсГрупп» 51-летнего Игоря Спектора, который 25 ноября 2018 года утонул в Шатском водохранилище.

Осмотр дна водоема перед открытием купального сезона – неотъемлемая часть работы всех тульских водолазов. При их выполнении попадаются не только коряги и покрышки от колес, иногда случается и ювелирные украшения найти. Но бывают и курьезные моменты:

– Один раз был осмотр водоема, нащупал кусок резины, показалось, что шланг, выбросил на берег, но оказалось, что это была женская «игрушка». Один раз бочку с пивом нашли. А так попадаются утонувшие телефоны, планшеты и др.

У дайверов много примет, которых они стараются придерживаться. А вот тульские водолазы уверены, что не приметы всё решают, а знания и четкое следование инструкциям техники безопасности.

– Не вижу ничего страшного в слове «последний», не считаю нужным его заменять на что-то другое. Да и примет или каких-то обязательных действий перед погружением у нас в команде тоже нет. А вот в удачу верю, иногда уже кажется, не всё сделано, и в этот момент именно удача помогает выполнить задание. Ну и, естественно, профессиональные качества.

Советы от лучшего водолаза проверены сотнями людских судеб: не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения – вода не любит пьяных – и не ныряйте в холодную воду, если есть сердечно-сосудистые заболевания.