Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 124 случая заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 124 случая коронавируса, 118 человек выздоровели, 10 скончались.
За всё время ковидом заразились 50 785 жителей региона, 43 279 вылечились, 2659 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:35, 7 1272 -1
24 августа, в 11:33, 3 1329 -1
23 августа, в 13:56, 26 1557 -3
23 августа, в 11:46, 61 1861 -3
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