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Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 124 случая заболевания и 10 смертей

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 124 случая заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 124 случая коронавируса, 118 человек выздоровели, 10 скончались.

За всё время ковидом заразились 50 785 жителей региона, 43 279 вылечились, 2659 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:01 −1
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