Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 124 случая заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 124 случая коронавируса, 118 человек выздоровели, 10 скончались.

За всё время ковидом заразились 50 785 жителей региона, 43 279 вылечились, 2659 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: