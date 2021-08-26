Технопарк, детсад, поликлиника и подземная парковка: как изменится кампус тульского пединститута к 2030 году

Фото: ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Два ведущих тульских вуза — ТулГУ и ТГПУ — вошли в стратегическую программу господдержки и развития университетов «Приоритет-2030». По этой программе более ста вузов получат базовую часть гранта — не менее 100 миллионов рублей на одно учреждение в год. А лучшие университеты-участники получат увеличенную грантовую поддержку. Гранты предоставляются на обновление и внедрение новых образовательных программ, на мероприятия, направленные на научное, технологическое и кадровое обеспечение экономики и социальной сферы, повышение глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействие региональному развитию.

Напомним, что в 2019 году мы делали фоторепортаж из аудиторий университетов — зрелище было печальное.

О преобразовании своего студгородка уже заявил Тульский госуниверситет.

25 августа утвержденный проект преобразования студенческого кампуса представил ТГПУ им. Л. Н. Толстого . По словам ректора вуза Владимира Панина, до конца этого года в ТГПУ появится современный студенческий Технопарк, а в 2022 году — зоны коворкинга и нетворкинга. Но это точечные улучшения.

- Наша стратегическая цель к 2030 году — создание современного и многофункционального городского пространства на территории вуза, которое будет открыто для всех горожан. Подобная концепция развития среды обеспечит максимальный комфорт и лучшие условия для учебно-научной деятельности студентов и преподавателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого , — заявил Владимир Панин.

В проекте трансформации предусмотрены масштабные изменения территории: открытие детского сада для детей семейных студентов и сотрудников, поликлиника, столовые и кафе, зеленые зоны отдыха, усовершенствованный спортивный комплекс и многоуровневая подземная парковка. В учебном корпусе № 2 планируется создание выставочного зала, музея и конгресс-центра.

Реализация концепции, по мнению ректора, окажет благоприятное воздействие на общее развитие городской инфраструктуры Тулы, поможет вузу стать центром образовательного, научного и культурного притяжения.