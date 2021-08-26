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В Туле пройдут съемки детективного сериала «Чистосердечное призвание»
Фото пресс-службы «Пиманов и партнеры».

В Туле пройдут съемки детективного сериала «Чистосердечное призвание»

В главных ролях – Дарья Лузина, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Анатолий Котенев и другие.

30 августа в Туле стартуют съемки двух новых сезонов детективного сериала «Чистосердечное призвание» кинокомпании «Пиманов и партнеры». Режиссером станет Дмитрий Сорокин. Автор сценария – Андрей Терехов. Генеральный продюсер – Алексей Пиманов.

Премьерный показ первого сезона телесериала «Чистосердечное призвание» состоялся в ноябре 2020 года в эфире телеканала «ТВ Центр». Это история о следователе из маленького регионального города Люсе Ракитиной, которую приглашают работать в Москву. В противовес этому везению в напарники ей назначили Стаса Ставицкого – модника и педанта, долго жившего за границей. Судьба свела людей из разных миров, с противоположными взглядами на жизнь. У них абсолютно разный подход к ведению дел, но именно это становится залогом их успешного тандема.

Съемки пройдут на территории региона при содействии ГУ ТО «Представительство правительства Тульской области», комитета Тульской области по развитию туризма и министерства здравоохранения.

Премьера продолжения детективного сериала «Чистосердечное призвание» состоится в предстоящем телевизионном сезоне на телеканале «ТВ Центр».

Актерский состав:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:30 +2
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