В Туле вазоны с цветами установили прямо на проезжей части

Фото из группы ВКонтакте "Тула. Советский район".

В Советском районе Тулы прямо на проезжей части поставили вазоны с цветами. Об этом туляки сообщили в соцсетях.

- Патологическая любовь благоустроителей Тулы к украшательству города клумбами достигла своего апофеоза в Советском районе. Бетонные вазоны установили на проезжей части перекрестка улиц Халтурина и Братьев Жабровых, — возмутились горожане.

Myslo запросил комментарий у администрации Тулы.