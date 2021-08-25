Фото из группы ВКонтакте "Тула. Советский район".
В Туле вазоны с цветами установили прямо на проезжей части
Туляков возмутило такое благоустройство.
В Советском районе Тулы прямо на проезжей части поставили вазоны с цветами. Об этом туляки сообщили в соцсетях.
- Патологическая любовь благоустроителей Тулы к украшательству города клумбами достигла своего апофеоза в Советском районе. Бетонные вазоны установили на проезжей части перекрестка улиц Халтурина и Братьев Жабровых, — возмутились горожане.
Myslo запросил комментарий у администрации Тулы.
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