Туляк нашел банковскую карту и купил еды: теперь ему светит срок

В Туле 49-летний местный житель обвиняется в краже с банковского счета, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле обвиняемый нашел на остановке банковскую карту и не стал искать владельца, а сразу же отправился в магазины. Мужчины купил себе еды и ряд промтоваров на сумму в 10 000 рублей.

Уголовное дело в отношении туляка направлено в суд для рассмотрения по существу.