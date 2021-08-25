Туляк нашел банковскую карту и купил еды: теперь ему светит срок
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
В Туле 49-летний местный житель обвиняется в краже с банковского счета, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, в июле обвиняемый нашел на остановке банковскую карту и не стал искать владельца, а сразу же отправился в магазины. Мужчины купил себе еды и ряд промтоваров на сумму в 10 000 рублей.
Уголовное дело в отношении туляка направлено в суд для рассмотрения по существу.
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