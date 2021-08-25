Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 125 случаев заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 112 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 50 661 житель региона, 43 161 вылечился, 2649 человек умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:33, 3 1176 -1
23 августа, в 13:56, 26 1467 -3
23 августа, в 11:46, 61 1781 -3
22 августа, в 11:29, 18 1453 -2
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