Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 125 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 112 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 50 661 житель региона, 43 161 вылечился, 2649 человек умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: