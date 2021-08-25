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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 125 случаев заболевания и 9 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 125 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 112 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 50 661 житель региона, 43 161 вылечился, 2649 человек умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:35 −1
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