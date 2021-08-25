Тульский «Арсенал» оштрафовали за сухое поле

А еще один штраф прилетел начальнику команды.

Вчера, 24 августа, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам пятого тура Российской премьер-лига. По итогам матча «Арсенал» — «Спартак» тульская команда оштрафована на 20 000 рублей — за отсутствие полива поля. Кроме этого, начальник команды Петр Носов заплатит 10 000 рублей за выход за пределы технической зоны. Сам матч, напомним, завершился вничью со счетом 1:1