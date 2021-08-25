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Из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта

Из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта

Будьте внимательны.

28 августа в центре города состоится забег «Ночная Тула». В связи с этим будет ограничено движение транспорта.

С 00.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8.00 до 23.00 ограничено движение:

  • по ул. Менделеевской,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
  • по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
  • по ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Дзержинского,
  • по ул. Союзной,
  • на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,
  • по ул. Благовещенской,
  • в Союзном переулке,
  • в Черниковском переулке,
  • на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:00 −2
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