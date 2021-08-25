Из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта

28 августа в центре города состоится забег «Ночная Тула». В связи с этим будет ограничено движение транспорта.



С 00.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8.00 до 23.00 ограничено движение:

по ул. Менделеевской,

на Крестовоздвиженской площади,

в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,

по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,

по ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Дзержинского,

по ул. Союзной,

на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,

по ул. Благовещенской,

в Союзном переулке,

в Черниковском переулке,

на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.