Из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта
Будьте внимательны.
28 августа в центре города состоится забег «Ночная Тула». В связи с этим будет ограничено движение транспорта.
С 00.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8.00 до 23.00 ограничено движение:
- по ул. Менделеевской,
- на Крестовоздвиженской площади,
- в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
- по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка,
- по ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Дзержинского,
- по ул. Союзной,
- на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной,
- по ул. Благовещенской,
- в Союзном переулке,
- в Черниковском переулке,
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
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