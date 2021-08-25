В Щекино за нарушение коронавирусных мер оштрафовали владельца ТЦ
Речь идет о торговом центре «Респект», расположенном на ул. Юбилейной.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили, как в торговом центре «Респект» в Щекино соблюдаются коронавирусные требования.
Ведомство выявило ряд нарушений. Так, в торговом центре не организован дезинфекционный режим помещений (торговых залов, подсобных помещений, туалета), отсутствуют дезинфицирующие средства, не проводится своевременная уборка, уборочный инвентарь не промаркирован, хранится беспорядочно.
- Не приняты меры для соблюдения социальной дистанции 1,5 м (отсутствует разметка). В помещении организации торговли отсутствует устройство для обеззараживания воздуха, — сообщает Роспотребнадзор.
В отношении владельца торгового центра возбуждено административное дело по ч.2 ст. 6.3