В Щекино за нарушение коронавирусных мер оштрафовали владельца ТЦ

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Речь идет о торговом центре «Респект», расположенном на ул. Юбилейной.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили, как в торговом центре «Респект» в Щекино соблюдаются коронавирусные требования.

Ведомство выявило ряд нарушений. Так, в торговом центре не организован дезинфекционный режим помещений (торговых залов, подсобных помещений, туалета), отсутствуют дезинфицирующие средства, не проводится своевременная уборка, уборочный инвентарь не промаркирован, хранится беспорядочно.

- Не приняты меры для соблюдения социальной дистанции 1,5 м (отсутствует разметка). В помещении организации торговли отсутствует устройство для обеззараживания воздуха, — сообщает Роспотребнадзор.