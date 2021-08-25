В Новомосковске мужчина убил мать: она заявила ему о вреде алкоголя

В Новомосковске 36-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 23 августа обвиняемый находился дома и распивал спиртное в компании матери. После очередного похода в магазин 59-летняя женщина решила заявить сыну, что чрезмерное употребление спиртного вредит и здоровью, и карьере. Мужчина взбесился и жестоко избил мать. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан и признал свою вину. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.