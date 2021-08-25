новости
новости
Регистрация
В Новомосковске мужчина убил мать: она заявила ему о вреде алкоголя

В Новомосковске мужчина убил мать: она заявила ему о вреде алкоголя

Сделала это женщина в ходе распития спиртного.

В Новомосковске 36-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
 
По предварительным данным, 23 августа обвиняемый находился дома и распивал спиртное в компании матери. После очередного похода в магазин 59-летняя женщина решила заявить сыну, что чрезмерное употребление спиртного вредит и здоровью, и карьере. Мужчина взбесился и жестоко избил мать. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
 
Подозреваемый задержан и признал свою вину. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Прочее
убийствоНовомосковскпроисшествиякриминалСледственный комитет
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта
Из-за забега в центре Тулы ограничат движение транспорта
В Пролетарском районе Тулы Peugeot врезался в столб
В Пролетарском районе Тулы Peugeot врезался в столб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.