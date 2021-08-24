Книжный фестиваль «ЛитераТула»: полная программа 3-5 сентября

95 бесплатных событий ждут жителей Тулы и гостей города на «ЛитераТуле» в кластере «Октава».

Это встречи с детскими писателями, презентации книг, дискуссии, лекции просветителей, выставки, спектакли, а еще выступления авторов и издателей комиксов, мастер-классы современных художников, творческие занятия по книгам, открытые чтения, литературные игры и кинопоказы. Оргкомитет фестиваля опубликовал полную программу на сайте literatula.ru.

С 3 по 5 сентября в кластере «Октава» пройдут встречи с детскими писателями Денисом Драгунским, Артуром Гиваргизовым, Юлией Кузнецовой, Тамарой Михеевой, Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским, Анной Старобинец, Анастасией Строкиной, Анной Красильщик, Марией Ботевой и Михаилом Лукашевичем.



Юлия Кузнецова на «ЛитераТуле»

Писательница Ольга Громова презентует на «ЛитераТуле» новую книгу «Вальхен» о девочке Вали, которую во время Великой Отечественной войны отправили из Украины в Германию, где она стала представительницей «дешевой рабочей силы» — «остарбайтером». Посольство Швеции представит издание о шведской детской писательнице цыганского происхождения Катарине Тайкон. Римма Раппопорт, учительница русского языка и литературы, расскажет о книге «Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги».



Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский.

В лекториях фестиваля состоятся дискуссии:

«Наш общий мир — особый и обычный». Специалисты в области детского чтения Анна Годинер, Ольга Вовк и Виктория Королева обсудят тему инклюзивной литературы.

«Настоящее время в иностранной детской литературе». Переводчики Ольга Дробот, Ольга Мяэотс, Татьяна Зборовская и Михаил Визель расскажут, о чем пишут современные зарубежные авторы и что читают дети со всего мира.

«Путь автора в издательство». Молодые писатели Микита Франко, Полина Граф, Дарья Полукарова, Ольга Птицева и литературный агент Галина Бочарова поделятся опытом, как издать книгу начинающим авторам.

«Мисс Никто». Психологи программы «Травли Net», издатели и библиотекари поговорят о школьном буллинге, его причинах и последствиях.

«Почему нас не отпускают девяностые?». Юрий Сапрыкин, основатель проекта о главных русских книгах «Полка», и журналист Егор Сенников попробуют осмыслить феномен популярности девяностых у молодежи.



Анна Старобинец.

Антрополог Денис Сивков, популяризатор космонавтики Виталий Егоров, палеонтолог Андрей Журавлев и автор познавательных книг для детей по всемирной истории Илья Носырев выступят с лекциями о космосе, истории и динозаврах. Юлия Галямина представит мастерскую «Фестиваля локальных медиа», а Екатерина Шульман расскажет, как говорить с детьми о политике.



Юрий Сапрыкин.

В дни «ЛитераТулы» в кластере «Октава» будут работать выставки «Звезды французского комикса в России» от Французского института в Париже, «Иллюстрация как реакция» фестиваля «МОРС», «Странствия Катици по Швеции» о Катарине Тайкон и «Как выздоравливал сверчок» от издательства «Поляндрия».

Актрисы Екатерина Кочнева и Анна Кунненкова-Боголюбская покажут спектакли по детским книгам для самых юных зрителей. В 2021 году «ЛитераТула» впервые объединится с фестивалем «Хомяков home» — участники поэтических лабораторий выступят на сцене кластера «Октава», а 4 сентября от кластера до усадьбы «Богучарово» будут ходить бесплатные автобусы.

50 издательств со всей России привезут на ярмарку книги по издательским ценам. Без наценки книжных магазинов можно будет купить новинки «Самоката», «Поляндрии», Ad Marginem, «Альпины Паблишер», Individuum и других издательств.

В программе фестиваля также запланированы 17 встреч с авторами и издателями комиксов, 10 мастер-классов для детей и подростков от современных художников, творческие занятия по книгам, открытые чтения, литературные игры и кинопоказы. Вход на события свободный, но на некоторые необходима регистрация на сайте literatula.ru.

Книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет с 3 по 5 сентября в кластере «Октава».

«ЛитераТула» — большой трехдневный фестиваль о современной детской и подростковой литературе, о тех и с теми, кто ее создает, читает и изучает. Программа фестиваля включает в себя публичные лекции, мастер-классы, выставки, книжную ярмарку, спектакли, встречи с писателями, иллюстраторами и специалистами по детскому чтению.

«ЛитераТула» впервые прошла в Туле в 2016 году. Фестиваль организуют Ирина Рочева (книжный магазин «Свидетель») и Владимир Апенов (магазин комиксов BWComics).