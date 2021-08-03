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Книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет в Туле с 3 по 5 сентября
Фотографии с фестиваля «ЛитераТула» в 2020 году

Книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет в Туле с 3 по 5 сентября

В 2021 году темой фестиваля станет «Настоящее время».

Российские писатели, просветители, критики и издатели обсудят, как современная литература фиксирует и сохраняет реальность, отражает и преображает в книги, комиксы и иллюстрации то, что происходит с нами здесь и сейчас.

Ирина Рочева, продюсер фестиваля:

Ирина Рочева

Фестиваль «ЛитераТула» известен в России как самый большой фестиваль детской книги. Уже шестой год подряд мы растем вместе с его участниками. В 2020 году мы определяли границы детской литературы и впервые привезли на фестиваль «взрослых» авторов. В этом году мы продолжим поиски в этом направлении и подумаем о настоящем — очень сложном и интересном времени, которое меняет нас каждый день.

Программа фестиваля «ЛитераТула» включает в себя:

  • встречи с известными детскими писателями и поэтами — Денисом Драгунским, Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским, Артуром Гиваргизовым, Анной Старобинец, Алексеем Олейниковым и другими;
  • обсуждения сложных тем для подростков с участием молодого писателя Микиты Франко, журналиста «Новой газеты» Елены Костюченко, переводчика Татьяны Збровской, культуролога Юрия Сапрыкина, а также представителей лучших российских издательств;
  • лекции для родителей о воспитании, детском чтении, буллинге и особенных детях от психологов, филологов, учителей и сотрудников центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой;
  • воркшопы по иллюстрации и визуальной литературе от известных художников — Каси Денисевич, Анны Сарухановой, Полины Калашниковой, Лены Репетур, Анны Чефрановой и других;
  • мастер-классы от главных авторов, сценаристов и издателей комиксов;
  • выставки Посольства Швеции и Посольства Франции о шведской детской писательнице цыганского происхождения Катарине Тайкон и французском комиксе;
  • спектакли Московского театра кукол и театра «Привет» из Санкт-Петербурга, авторские чтения основателя театра «Моника и дрозд» Екатерины Кочневой и постановки режиссера Анны Куненковой-Боголюбской;
  • дискуссии и чтения с библиотекарями «Гайдаровки», «Иностранки» и БНТУ, встречи с переводчиками Ольгой Дробот и Ольгой Мяэтос;
  • книжную ярмарку и презентации новых издательств и книг.

В 2021 году фестиваль «ЛитераТула» впервые объединится с поэтическим фестивалем «ХомяковHome» — все желающие смогут отправиться в усадьбу «Богучарово» А. С. Хомякова на специальном автобусе-шаттле.

«ЛитераТула» пройдет с 3 по 5 сентября в творческом индустриальном кластере «Октава» при поддержке Правительства Тульской области и Тульского Молочного Комбината. «Кластер „Октава“ — главное место интеллектуального досуга в городе, мы рады быть генеральным партнером „ЛитераТулы“. За атмосферой фестиваля приезжают гости со всей России. На нашей территории проект пройдет третий год подряд, и мы сделаем все, чтобы он стал событием года для всей читающей Тулы», — отметил директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.

Особое внимание будет уделено безопасности участников и соблюдению антиковидных мер.

Вход на события фестиваля бесплатный. За новостями события можно следить в соцсетях фестиваля во ВКонтакте, а также на сайте literatula.ru.

Генеральный партнер фестиваля — Творческий индустриальный кластер «Октава». Партнеры фестиваля: Литературная премия «Ясная Поляна», Тульский историко-архитектурный музей, международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС».
 

О книжном фестивале «ЛитераТула»

«ЛитераТула» — большой трехдневный фестиваль о современной детской и подростковой литературе, о тех и с теми, кто ее создает, читает и изучает. Программа фестиваля включает в себя публичные лекции, мастер-классы, выставки, книжную ярмарку, спектакли, встречи с писателями, иллюстраторами и специалистами по детскому чтению.

«ЛитераТула» впервые прошла в Туле в 2016 году. Фестиваль организуют Ирина Рочева (книжный магазин «Свидетель») и Владимир Апенов (магазин комиксов BWComics).

Галерея
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 1
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 2
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 3
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 4
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 5
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 6
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 7
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 8
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 9
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 10
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 11
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 12
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 13
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 14
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 15
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 16
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 17
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 18
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 19
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 20
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 21
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 22
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 23
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 24
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 25
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 26
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 27
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 28
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 29
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 30
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 31
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 32
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 33
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 34
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 35
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 36
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 37
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 38
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 39
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 40
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 41
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 42
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 43
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 44
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 45
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 46
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 47
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 48
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 49
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 50
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 51
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 52
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 53
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 54
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 55
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 56
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 57
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 58
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 59
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 60
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 61
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 62
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 63
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 64
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 65
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 66
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 67
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