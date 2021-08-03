Книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет в Туле с 3 по 5 сентября

Фотографии с фестиваля «ЛитераТула» в 2020 году

Российские писатели, просветители, критики и издатели обсудят, как современная литература фиксирует и сохраняет реальность, отражает и преображает в книги, комиксы и иллюстрации то, что происходит с нами здесь и сейчас.



Ирина Рочева, продюсер фестиваля:

Ирина Рочева Фестиваль «ЛитераТула» известен в России как самый большой фестиваль детской книги. Уже шестой год подряд мы растем вместе с его участниками. В 2020 году мы определяли границы детской литературы и впервые привезли на фестиваль «взрослых» авторов. В этом году мы продолжим поиски в этом направлении и подумаем о настоящем — очень сложном и интересном времени, которое меняет нас каждый день.

Программа фестиваля «ЛитераТула» включает в себя:

встречи с известными детскими писателями и поэтами — Денисом Драгунским, Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским, Артуром Гиваргизовым, Анной Старобинец, Алексеем Олейниковым и другими;

обсуждения сложных тем для подростков с участием молодого писателя Микиты Франко, журналиста «Новой газеты» Елены Костюченко, переводчика Татьяны Збровской, культуролога Юрия Сапрыкина, а также представителей лучших российских издательств;

лекции для родителей о воспитании, детском чтении, буллинге и особенных детях от психологов, филологов, учителей и сотрудников центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой ;

; воркшопы по иллюстрации и визуальной литературе от известных художников — Каси Денисевич, Анны Сарухановой, Полины Калашниковой, Лены Репетур, Анны Чефрановой и других;

мастер-классы от главных авторов, сценаристов и издателей комиксов;

выставки Посольства Швеции и Посольства Франции о шведской детской писательнице цыганского происхождения Катарине Тайкон и французском комиксе;

спектакли Московского театра кукол и театра «Привет» из Санкт-Петербурга, авторские чтения основателя театра «Моника и дрозд» Екатерины Кочневой и постановки режиссера Анны Куненковой-Боголюбской;

дискуссии и чтения с библиотекарями «Гайдаровки», «Иностранки» и БНТУ, встречи с переводчиками Ольгой Дробот и Ольгой Мяэтос;

книжную ярмарку и презентации новых издательств и книг.

В 2021 году фестиваль «ЛитераТула» впервые объединится с поэтическим фестивалем «ХомяковHome» — все желающие смогут отправиться в усадьбу «Богучарово» А. С. Хомякова на специальном автобусе-шаттле.

«ЛитераТула» пройдет с 3 по 5 сентября в творческом индустриальном кластере «Октава» при поддержке Правительства Тульской области и Тульского Молочного Комбината. «Кластер „Октава“ — главное место интеллектуального досуга в городе, мы рады быть генеральным партнером „ЛитераТулы“. За атмосферой фестиваля приезжают гости со всей России. На нашей территории проект пройдет третий год подряд, и мы сделаем все, чтобы он стал событием года для всей читающей Тулы», — отметил директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.

Особое внимание будет уделено безопасности участников и соблюдению антиковидных мер.



Вход на события фестиваля бесплатный. За новостями события можно следить в соцсетях фестиваля во ВКонтакте, а также на сайте literatula.ru.



Генеральный партнер фестиваля — Творческий индустриальный кластер «Октава». Партнеры фестиваля: Литературная премия «Ясная Поляна», Тульский историко-архитектурный музей, международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС».



О книжном фестивале «ЛитераТула»

«ЛитераТула» — большой трехдневный фестиваль о современной детской и подростковой литературе, о тех и с теми, кто ее создает, читает и изучает. Программа фестиваля включает в себя публичные лекции, мастер-классы, выставки, книжную ярмарку, спектакли, встречи с писателями, иллюстраторами и специалистами по детскому чтению.



«ЛитераТула» впервые прошла в Туле в 2016 году. Фестиваль организуют Ирина Рочева (книжный магазин «Свидетель») и Владимир Апенов (магазин комиксов BWComics).