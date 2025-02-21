Party Market и женский стендап-концерт: выходные в Туле

А еще выставка-пристройство кошек и собак «Машина добра» — в нашем обзоре выходных.

Когда: 22 февраля, суббота, 19.00. Где: Кластер «Октава».

Стоимость: от 400 руб.



22 февраля в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет акустический концерт группы Lemium.



Мрачно-романтичный дуэт из подмосковного Серпухова, покоривший сердца туляков на фестивале OKTAVA MUSIC FEST — 2022. Party Market Когда: 22 февраля, суббота, 12.00. Где: Кластер «Октава».



22 февраля в «Октаве» пройдет Party Market. Открытый микрофон Когда: 21 февраля, пятница, 20.00. Где: Кафе «Суп с котом».

21 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон». Александр Малинин Когда: 23 февраля, воскресенье, 19.00. Где: Городской концертный зал.



23 февраля на сцене Городского концертного зала выступит

Александр Малинин. Женский стендап-концерт Когда: 22 февраля, суббота, 19.00. Где: ДК «Туламашзавод».

22 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет женский стендап-концерт. В этот вечер для вас выступят: Зоя Куулар (StandUp на ТНТ);

Динара Курбанова (Финалистка Сomedy батл на ТНТ);

Надежда Бобрышева (Финалистка Сomedy батл на ТНТ). Машина добра Когда: 23 февраля, воскресенье, 12.00. Где: ТЦ «Сарафан».

23 февраля в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.

а что в кино? Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.