Party Market и женский стендап-концерт: выходные в Туле

Lemium
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 400 руб.
22 февраля в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет акустический концерт группы Lemium.
Мрачно-романтичный дуэт из подмосковного Серпухова, покоривший сердца туляков на фестивале OKTAVA MUSIC FEST — 2022.
Party Market
Где: Кластер «Октава».
22 февраля в «Октаве» пройдет Party Market.
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
21 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Александр Малинин
Где: Городской концертный зал.
23 февраля на сцене Городского концертного зала выступит
Александр Малинин.
Женский стендап-концерт
Где: ДК «Туламашзавод».
22 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет женский стендап-концерт.
В этот вечер для вас выступят:
- Зоя Куулар (StandUp на ТНТ);
- Динара Курбанова (Финалистка Сomedy батл на ТНТ);
- Надежда Бобрышева (Финалистка Сomedy батл на ТНТ).
Машина добра
Где: ТЦ «Сарафан».
23 февраля в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.