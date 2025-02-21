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Party Market и женский стендап-концерт: выходные в Туле

Party Market и женский стендап-концерт: выходные в Туле

А еще выставка-пристройство кошек и собак «Машина добра» — в нашем обзоре выходных.

Lemium

Когда: 22 февраля, суббота, 19.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 400 руб.

Lemium

22 февраля в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет акустический концерт группы Lemium.

Мрачно-романтичный дуэт из подмосковного Серпухова, покоривший сердца туляков на фестивале OKTAVA MUSIC FEST — 2022.

 

Party Market

Когда: 22 февраля, суббота, 12.00.

Где: Кластер «Октава».

Party Market

22 февраля в «Октаве» пройдет Party Market.

 

Открытый микрофон

Когда: 21 февраля, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».

Открытый микрофон

21 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Александр Малинин

Когда: 23 февраля, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Александр Малинин

23 февраля на сцене Городского концертного зала выступит
Александр Малинин.

 

Женский стендап-концерт

Когда: 22 февраля, суббота, 19.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

Женский стендап концерт

22 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет женский стендап-концерт.

В этот вечер для вас выступят:

  • Зоя Куулар (StandUp на ТНТ);
  • Динара Курбанова (Финалистка Сomedy батл на ТНТ);
  • Надежда Бобрышева (Финалистка Сomedy батл на ТНТ).
 

Машина добра

Когда: 23 февраля, воскресенье, 12.00.

Где: ТЦ «Сарафан».

Машина добра

23 февраля в Туле пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.

 

а что в кино?

Холоп. Великолепный век

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 13:04 +1
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