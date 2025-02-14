6 лучших комментариев: 7 - 14 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Тульские участники СВО, лишенные водительских прав, смогут получить их обратно
- 2 -
В России могут сократить рабочую неделю на один час
- 3 -
Екатерина Мизулина: «Нужны серьезные меры, чтобы остановить вовлечение молодежи в сбыт наркотиков»
- 4 -
«Искренние чувства»: SHAMAN и Мизулина сняли школьный клип
- 5 -
В Узловой 21-летняя автоледи накопила 110 штрафов от ГИБДД
- 6 -
Участковый сливал данные об умерших жителях Суворова похоронщикам
Лучший комментатор недели - ...