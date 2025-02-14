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  5. 6 лучших комментариев: 7 - 14 февраля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 7 - 14 февраля

6 лучших комментариев: 7 - 14 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Тульские участники СВО, лишенные водительских прав, смогут получить их обратно

- 2 -

В России могут сократить рабочую неделю на один час

- 3 -

Екатерина Мизулина: «Нужны серьезные меры, чтобы остановить вовлечение молодежи в сбыт наркотиков»

- 4 -

«Искренние чувства»: SHAMAN и Мизулина сняли школьный клип

- 5 -

В Узловой 21-летняя автоледи накопила 110 штрафов от ГИБДД

- 6 -

Участковый сливал данные об умерших жителях Суворова похоронщикам

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7 лучших комментариев: 31 января - 7 февраля
7 лучших комментариев: 31 января - 7 февраля
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