Прокуратура начала проверку по факту массового отравления жителей Венева

По словам веневцев, они отравились водой из-под крана.

Прокуратура Тульской области организовала проверку по информации об отравлении жителей Венева проточной водой.

- По результатам проверки, проведение которой поручено прокуратуре Веневского района, будет дана оценка контролирующим органам, ответственным за организацию водоснабжения, а также за медицинское обслуживание жителей района, — говорится в официальном сообщении ведомства.

При наличии основания будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее жители Венева сообщили о массовом отравлении водой из-под крана. По словам веневцев, у всех одинаковые симптомы — рвота, температура, диарея.

В Роспотребнадзоре заявили о регистрации единичных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. Ведомство проводит по данному факту проверку.