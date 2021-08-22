новости
новости
Регистрация
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления жителей Венева

Прокуратура начала проверку по факту массового отравления жителей Венева

По словам веневцев, они отравились водой из-под крана.

Прокуратура Тульской области организовала проверку по информации об отравлении жителей Венева проточной водой.

- По результатам проверки, проведение которой поручено прокуратуре Веневского района, будет дана оценка контролирующим органам, ответственным за организацию водоснабжения, а также за медицинское обслуживание жителей района, — говорится в официальном сообщении ведомства.

При наличии основания будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее жители Венева сообщили о массовом отравлении водой из-под крана. По словам веневцев, у всех одинаковые симптомы — рвота, температура, диарея.

В Роспотребнадзоре заявили о регистрации единичных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. Ведомство проводит по данному факту проверку.

 

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:09 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьВенев
Прочее
массовое отравление водойпрокуратура
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка
В Туле полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.